Talkessel: Jorge Prado (GASGAS) gewinnt MXGP Lauf 1

Titelverteidiger Jorge Prado (GASGAS) gewann den ersten Lauf zum Grand Prix of Germany im Talkessel von Teutschenthal vor red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings und Tim Gajser (Honda). Henry Jacobi rockte den Kessel.

8. Lauf zur MXGP-Motocross-WM im Talkessel von Teutschenthal: der niederländische Fantic-Werksfahrer Glenn Coldenhoff gewann den Holeshot knapp vor Jorge Prado (GASGAS). Noch in der ersten Runde übernahm der Spanier die Führung. Coldenhoff Gajser und der erneut gut aufgelegte Henry Jacobi bildeten die Spitzengruppe und die Fans am Hang der Nationen pushten den Deutschen immer wieder nach vorne. In den ersten Runden fiel Jacobi bis auf Platz 7 zurück und kam nach der Hälfte des Rennens immer besser in Schwung. Zunächst setzte er sich gegen Pauls Jonass (Honda) durch, danach gegen Glenn Coldenhoff und am Ende sogar gegen WM-Leader Tim Gajser (Honda). Angefeuert von den Fans schloss er die Lücke zu Jeffrey Herlings auf Rang 3 und damit das Podium, doch an der Auffahrt zum zweiten Berg musste er kurz zu Boden, musste den Hang hinabrollen, um Anlauf zu nehmen und fiel dadurch wieder auf Platz 7 zurück. In den letzten beiden Runden stürzte Jacobi erneut und fiel auf den 10. Platz zurück.

An der Spitze zog Prado einsam seine Runden und gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 12 Sekunden vor Jeffrey Herlings und Tim Gajser. Yamaha-Werksfahrer Calvin Vlaanderen rangierte bis zur 13. Runde auf P2, fiel aber ebenfalls nach einem Crash zurück auf Platz 4.

Vor dem zweiten Lauf verkürzte Jorge Prado seinen Rückstand auf WM-Leader Tim Gajser auf einen Punkt. Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre, der sich am Samstag eine Daumenverletzung zugezogen hatte, musste das Rennen nach der ersten Runde beenden.

Kosak-KTM-Pilot Tom Koch holte auf Platz 20 einen WM-Punkt. Sein Teamkollege Maximilian Spies haderte mit der Technik und musste das Rennen nach 5 Runden aufgeben.

MXGP, Lauf 1, Grand Prix of Germany:



1. Jorge Prado (E), GASGAS

2. Jeffrey Herlings (KTM)

3. Tim Gajser (SLO), Honda

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

5. Pauls Jonass (LT), Honda

6. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

7. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

8. Brian Bogers (NL), Fantic

9. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki

10. Henry Jacobi (D), KTM

11. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna

12. Valentin Guillod (CH), Honda

13. Kevin Horgmo (N), Honda

14. Benoit Paturel (F), Yamaha

15. Cornelius Toendel (N), KTM

16. Ben Watson (GB), Beta

17. Josh Gilbert (GB), KTM

18. Alvin Östlund (S), Honda

19. Jacub Teresak (CZ), Husqvarna

20. Tom Koch (D), KTM

…

24. Nico Koch (D), GASGAS

25. Lukas Platt (D), KTM

26. Petr Polak (CZ), Husqvarna

27. Kevin Brumann (CH), Husqvarna

…

32. Noah Ludwig (D), KTM

33. Mark Scheu (D), Husqvarna

34. Paul Haberland (D), Yamaha

35. Yuri Quarti (I), Honda

36. (DNF) Maximilian Spies (D), KTM

37. (DNF) Romain Febvre (F), Kawasaki

38. (DNF) Cato Nickel (D), Husqvarna

DNS: Justin Trache (D), Yamaha