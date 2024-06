Jorge Prado (GASGAS): Doppelsieg im Talkessel 02.06.2024 - 19:04 Von Thoralf Abgarjan

© Thoralf Abgarjan Die Fans feierten die deutschen Fahrer © Thoralf Abgarjan Jorge Prado ist wieder WM-Leader © Thoralf Abgarjan Jorge Prado gewann den Grand Prix of Germany © Thoralf Abgarjan Noah Ludwig holte seine ersten MXGP-WM-Punkte © Thoralf Abgarjan Maximilian Spies und Mattia Guadagnini © Thoralf Abgarjan Henry Jacobi beendete den zweiten Lauf nicht © Thoralf Abgarjan Tom Koch holte im Talkessel sein bestes Saisonergebnis Zurück Weiter

Mit Siegen in beiden Läufen gewann der spanische GASGAS-Werksfahrer Jorge Prado den Grand Prix of Germany im Talkessel von Teutschenthal und übernahm damit wieder die Führung in der MXGP-Weltmeisterschaft.