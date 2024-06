Jorge Prado (GASGAS): «Das Red Plate ist zurück!»

Red Bull GAGAS-Ass Jorge Prado blieb am Sonntag in Teutschenthal fehlerfrei und holte sich das Punktemaximum sowie die WM-Führung zurück. Danach sprach er über seine Verbesserungen und den Druck durch die Gegner.

Mit zwei Siegen am Sonntag setzte Red Bull GASGAS-Pilot Jorge Prado ein wichtiges Zeichen im Kampf um den Motocross-WM-Titel in der Klasse MXGP. Der spanische Weltmeister war auf der Piste mit extrem tiefen und haarigen Spurrillen eine Klasse für sich und konnte sein hohes Tempo in beiden Rennen fehlerfrei fahren.

Auf dem Tages-Podium übernahm somit der 23-Jährige aus Lugo auch wieder das ‹Red Plate› des WM-Leaders, bevor es für die Grand Prix-Asse weiter nach Kegums auf sandiges Geläuf geht. «Es war ein perfektes Wochenende», jubelt der Spanier. «Ich bin super glücklich mit meiner fahrerischen Leistung. Das Motorrad war großartig und ich hatte Spaß auf der Piste.»

«Wir waren jetzt wieder auf einer harten Piste, mit etwas normaleren Verhältnissen für mich. Wir hatten viel Regen am Samstag, sodass die Bedingungen schon auch ziemlich haarig waren. Es war leicht, einen Fehler zu machen», bestätigt Prado. «Tim und Jeffrey waren immer direkt hinter mir, ich konnte mir daher auch keine Fehler leisten.»

Was besonders half: Prado fand in Teutschenthal wieder seine Stärke am Start, konnte in beiden Versuchen Polesitter Tim Gajser (Honda) von außen bis zur ersten Kurve überflügeln und vor dem Slowenen einbiegen. Prado dazu: «Ich habe an meinen Starts gearbeitet und versucht, bis zum Ende der Rennen Druck zu machen. Die WM-Führung ist wieder zurück und das Red Platz auch!»

Prado hat zwar nur zwei Zähler Vorsprung auf Gajser, Kawasaki-Hoffnungsträger Romain Febvre erlitt im Talkessel jedoch einen argen Dämpfer und konnte wegen gesundheitlicher Probleme im zweiten Lauf nicht antreten. Dem Franzosen fehlen nun schon 66 Punkte auf Leader Prado.

Grand Prix of Germany:

1. Jorge Prado (E), GASGAS, 1-1

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 3-2

3. Jeffrey Herlings (KTM), 2-3

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 4-4

5. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 6-5

6. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 9-6

7. Brian Bogers (NL), Fantic, 8-11

8. Benoit Paturel (F), Yamaha, 14-7

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 12-9

10. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna, 11-10

11. Kevin Horgmo (N), Honda, 13-13

12. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 7-19

13. Pauls Jonass (LT), Honda, 5-36 (DNF)

14. Cornelius Toendel (N), KTM, 15-12

15. Tom Koch (D), KTM, 20-8

16. Henry Jacobi (D), KTM, 10-31 (DNF)

17. Alvin Östlund (S), Honda, 18-15

18. Maximilian Spies (D), KTM, 36-14

19. Josh Gilbert (GB), KTM, 17-18

20. Jan Pancar (SLO), KTM, 22-16

21. Ben Watson (GB), Beta, 16-35 (DNF)

22. Noah Ludwig (D), KTM, 32-17

…

24. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 27-21

25. Tomas Kohut (CZ), KTM, 23-22

26. Mark Scheu (D), Husqvarna, 33-23

27. Lukas Platt (D), KTM, 25-24

30. Nico Koch (D), GASGAS, 24-27

31. Cato Nickel (D), Husqvarna, 38-28

37. Paul Haberland (D), Yamaha, 34-DNS

38. Romain Febvre (F), Kawasaki, 37 (DNF)-DNS

WM-Stand nach 8 von 20 Events:

1. Jorge Prado (E), GASGAS, 402 Punkte

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 400, (-2)

3. Jeffrey Herlings (KTM), 336, (-66)

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 327, (-75)

5. Pauls Jonass (LT), Honda, 274, (-128)

6. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 267, (-135)

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 263, (-139)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 231 (-171)

9. Kevin Horgmo (N), Honda, 161, (-241)

10. Valentin Guillod (CH), Honda, 151, (-251)

…

21. Tom Koch (D), KTM, 54, (-348)

22. Ivo Monticelli (I), Beta, 54, (-348)

23. Maximilian Spies (D), KTM, 34, (-368)

26. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 15, (-387)

27. Tim Edberg (S), Honda, 13, (-389)

28. Henry Jacobi (D), KTM, 13, (-389)

36. Noah Ludwig (D), KTM, 4, (-398)

37. Cato Nickel (D), Husqvarna, 3, (-399)

42. Mark Scheu (D), Husqvarna, 1, (-401)