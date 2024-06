Tom Koch (KTM): Mit strategischer Pause auf Rang 8

Trotz einer Erkältung bestätigte der deutsche Kosak KTM Pilot Tom Koch beim Heim-Grand-Prix im Talkessel seine persönliche Bestleistung. Das Kosak-KTM-Team befindet sich bereits auf der Reise nach Lettland.

Für den deutschen Kosak-KTM-Pilot Tom Koch begann das Wochenende nicht optimal. «Ich hatte mir ausgerechnet vor unserem Heim-Grand-Prix eine Erkältung zugezogen und fühlte mich nicht wohl», erklärte der Thüringer. Nach Platz 18 im Zeittraining beendete er das verregnete Qualifikationsrennen am Samstag auf Platz 17. Erkältet und mit nassen Klamotten im Schlamm zu fahren, war für den Regenerationsprozess natürlich dann auch nicht förderlich.

Im ersten Lauf am Sonntag kamen weitere Probleme hinzu: «Ich bekam Armkrämpfe und konnte meine normale Leistung nicht abrufen», erklärte der Thüringer, nachdem er auf Platz 20 nur einen WM-Punkt holen konnte. «Deshalb habe ich mich nach dem Rennen eine Stunde hingelegt, um zum zweiten Lauf konzentriert und ausgeruht an den Start zu rollen. Das hat sich bezahlt gemacht. Ich konnte plötzlich wieder frei fahren, habe einen guten Rhythmus gefunden und bin in die Top-10 gefahren.»

Mit Platz 8 im zweiten Lauf begeisterte 'ToKo' natürlich nicht nur die Fans an der Strecke, sondern lieferte damit auch das beste MXGP-Ergebnis des Wochenendes ab. Koch bestätigte damit auch seine persönliche Bestleistung: Am 24. Oktober 2021 in Trentino und am 24. September 2023 in Matterley Basin kam er ebenfalls auf dem 8. Platz ins Ziel. Und natürlich ist ein solches Ergebnis vor dem begeisterten Heim-Publikum etwas ganz Besonderes.

Im zweiten Wertungslauf überholte er übrigens Alvin Östlund und Valentin Guillod und ließ gleich mehrere Werksfahrer hinter sich: Husqvarna-Werksfahrer Mattia Guadagnini (Platz 10), Fantic-Werksfahrer Brian Bogers (Rang 11) und Yamaha-Werksfahrer Andrea Bonacorsi (Rang 19). Entsprechend wurde er nach dem Rennen von den Fans am Hang der Nationen gefeiert.

Der Kosak-KTM-Teamtruck brach übrigens nach dem Deutschland Grand-Prix direkt nach Lettland auf, wo am kommenden Wochenende in Kegums der 9. WM-Lauf stattfinden wird. Tom wird am Freitag von Berlin aus nach Riga fliegen, um sein Punktekonto von derzeit 54 Punkten weiter aufzubessern. In der WM-Tabelle rangiert Koch nach 8 von 20 Läufen auf Platz 21.

Toms älterer Bruder Tim war im Talkessel diesmal nur als Zaungast an der Strecke. «Ich habe mir mehrere Rippen gebrochen und konnte deshalb leider nicht starten.»

Grand Prix of Germany:



1. Jorge Prado (E), GASGAS, 1-1

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 3-2

3. Jeffrey Herlings (KTM), 2-3

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 4-4

5. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 6-5

6. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 9-6

7. Brian Bogers (NL), Fantic, 8-11

8. Benoit Paturel (F), Yamaha, 14-7

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 12-9

10. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna, 11-10

11. Kevin Horgmo (N), Honda, 13-13

12. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 7-19

13. Pauls Jonass (LT), Honda, 5-36 (DNF)

14. Cornelius Toendel (N), KTM, 15-12

15. Tom Koch (D), KTM, 20-8

16. Henry Jacobi (D), KTM, 10-31

17. Alvin Östlund (S), Honda, 18-15

18. Maximilian Spies (D), KTM, 36-14

19. Josh Gilbert (GB), KTM, 17-18

20. Jan Pancar (SLO), KTM, 22-16

WM-Stand nach 8 von 20 Events:



1. Jorge Prado (E), GASGAS, 402 Punkte

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 400, (-2)

3. Jeffrey Herlings (KTM), 336, (-66)

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 327, (-75)

5. Pauls Jonass (LT), Honda, 274, (-128)

6. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 267, (-135)

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 263, (-139)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 231 (-171)

9. Kevin Horgmo (N), Honda, 161, (-241)

10. Valentin Guillod (CH), Honda, 151, (-251)

…

21. Tom Koch (D), KTM, 54, (-348)

22. Ivo Monticelli (I), Beta, 54, (-348)

23. Maximilian Spies (D), KTM, 34, (-368)

…

26. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 15, (-387)

27. Tim Edberg (S), Honda, 13, (-389)

28. Henry Jacobi (D), KTM, 13, (-389)

…

36. Noah Ludwig (D), KTM, 4, (-398)

…

37. Cato Nickel (D), Husqvarna, 3, (-399)

…

42. Mark Scheu (D), Husqvarna, 1, (-401)