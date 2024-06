Simon Längenfelder (GASGAS): «Zu viel Druck gemacht»

Simon Längenfelder auf dem Podium in Kegums

Beim 9. Lauf zur MX2-Motocross-WM im lettischen Kegums stand der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder mit einem 4-2-Ergebnis auf dem 3. Podiumsplatz und rangiert in der WM-Tabelle weiterhin auf Platz 3.

Mit einem 4-2-Ergebnis stand der deutsche GASGAS-Werksfahrer beim 9. Lauf zur Motocross-WM in Kegums erneut auf dem 3. Podiumsrang. Im ersten Lauf kam er auf dem 4. Rang aus der ersten Runde und beendete das Rennen mit einer halben Minute Rückstand zu Laufsieger Kay de Wolf (Husqvarna) auf Platz 4.

«Meine Leistung im ersten Rennen war nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte», grübelte Längenfelder nach dem Rennen. «In der Pause haben wir einige Setup-Änderungen vorgenommen und ich fühlte ich mich dann auch im zweiten Rennen viel besser.»

Im zweiten Lauf setzte sich der Deutsche zuerst gegen Triumph-Werksfahrer Mikkel Haarup und danach gegen Red-Bull-KTM-Werksfahrer Liam Everts durch. Kay de Wolf und Lucas Coenen stürzten und Sacha Coenen lag weiterhin an der Spitze. Längenfelder überholte in der 4. Runde Quentin Marc Prugnieres (Kawasaki) auf Platz 2, bevor auch der Franzose zu Boden ging. De Wolf war in der 4. Runde nach 3 (!) Stürzen auf Platz 19 zurückgefallen.

Das war für Längenfelder die perfekte Chance, Punkte gegenüber Tabellenführer de Wolf wettzumachen. Deshalb versuchte er, die Lücke zu Leader Sacha Coenen zu schließen und den Belgier abzufangen. Das wären dann 3 zusätzliche Punkte gewesen. «Ich habe in den letzten Runden wohl etwas zu viel Druck gemacht», erinnert sich Längenfelder. «Mir ist ein kleiner Fehler unterlaufen, der mich zwar Zeit, aber keinen Platz gekostet hat. Ich bin auf Platz 2 ins Ziel gekommen und mit dem Gesamtergebnis auf jeden Fall zufrieden.»

Den ersten Sieg von Sacha Coenen hat dem Belgier am Ende jeder gegönnt. Wie oft war Sacha mit seinem wilden Fahrstil schon in Führung liegend abgeflogen und am Ende leer ausgegangen? Deshalb gratulierte auch Simon dem glücklichen Sieger.

In der WM-Tabelle rangiert Längenfelder mit 62 Punkten Rückstand zur Spitze weiterhin auf Rang 3. Zu Rang 2 von Lucas Coenen trennen ihn nach 9 von 20 absolvierten Rennen nur 7 Punkte.

Grand Prix of Latvia, MX2, Kegums:



1. Sacha Coenen (B), KTM, 3-1

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 2-3

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 4-2

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 1-9

5. Liam Everts (B), KTM, 5-4

6. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 8-5

7. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 7-6

8. Oriol Oliver (E), KTM, 6-7

9. Andrea Adamo (I), KTM, 13-8

10. Jens Walvoort (NL), KTM, 11-10

MX2 WM-Stand nach 9 von 20 Events:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 443 Punkte

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 388, (-55)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 381, (-62)

4. Liam Everts (B), KTM, 341, (-102)

5. Andrea Adamo (I), KTM, 327 (-116)

6. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 287, (-156)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 278 (-165)

8. Sacha Coenen (B), KTM, 228, (-215)

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 226, (-217)

10. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki, 174, (-269)