Kegums: Jeffrey Herlings (KTM) gewinnt Lauf 1 09.06.2024 - 14:33 Von Thoralf Abgarjan

© MXGP-TV Herlings geht innen an Prado vorbei in Führung © MXGP-TV Prado stürzt im Regen

Vor dem Start des ersten MXGP-Laufs begann es in Kegums zu regnen. Red-Bull-KTM-Werksfahrer Jeffrey Herlings setzte sich schon in der ersten Runde an die Spitze und gewann vor Tim Gajser (Honda) und Glenn Coldenhoff.