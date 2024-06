Kay de Wolf (Husqvarna): Doppelsieg in Indonesien

Mit einem Doppelsieg gewann der niederländische WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) den Grand Prix of West Nusa Tenggara in Indonesien vor Andrea Adamo (KTM) und Lucas Coenen (Husqvarna), während Längenfelder stürzte.

11. Lauf der Motocross WM, Grand Prix of West Nusa Tenggara (Indonesien): Der belgische Red-Bull-KTM-Werksfahrer Sacha Coenen zog im ersten Lauf den Holeshot, doch der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder übernahm noch in der ersten Runde die Führung und schien das Feld von der Spitze aus kontrollieren zu können. Nach 6 absolvierten Runden ging Längenfelder auf dem rutschigen Untergrund zu Boden und fiel zunächst auf Rang 3 zurück. Danach verlor der Deutsche komplett seinen Rhythmus und fiel in der zweiten Rennhälfte des ersten Laufs auf Platz 6 zurück. Kay de Wolf (Husqvarna) erbte nach Längenfelders Sturz die Führung. Nach einem Fehler von de Wolf entbrannte ein Duell zwischen ihm und dem gut aufgelegten Mikkel Haarup (Triumph). Haarup stürzte in der letzten Runde und fiel auf Platz 3 hinter Andrea Adamo (KTM) zurück. Liam Everts (KTM) wurde im ersten Lauf Vierter.

Vor dem Start zum zweiten Lauf wurde die Strecke stark bewässert und erneut katapultierte sich Sacha Coenen zum Holeshot vor seinem Bruder Lucas und de Wolf. Längenfelder erwischte keinen guten Start und fand auf dem schlammigen Untergrund keinen Grip. Liam Everts ging auf der rutschigen Strecke schon in der ersten Runde zu Boden und musste danach eine Aufholjagd starten.

Nach der Hälfte des zweiten Laufs schloss Kay de Wolf die Lücke zum führenden Sacha Coenen und übernahm die Spitze. Sacha fiel danach auf Rang 4 zurück. In den letzten Runden entbrannte ein Duell zwischen Lucas Coenen und de Wolf, doch de Wolf rettete die Führung über die Ziellinie und gewann mit einem Vorsprung von 0,7 Sekunden vor Lucas Coenen und Andrea Adamo (KTM).

Mit seinem Doppelsieg setzte sich Kay de Wolf an der Tabellenspitze weiter ab und vergrößerte seinen Vorsprung von 48 auf 65 Punkte. Damit wird de Wolf auch den kommenden WM-Lauf mit dem Red Plate des WM-Leaders verlassen. Andrea Adamo stand mit einem 2-3-Resultat auf dem zweiten Podiumsrang und Lucas Coenen komplettierte mit einem 7-2-Ergebnis das Podium. Lucas Coenen rückte damit wieder auf den zweiten Platz der WM-Tabelle vor, während Längenfelder auf Rang 3 zurückfiel und sich sein Rückstand zur Spitze auf 69 Punkte vergrößerte.

«Wir hatten ein Schlammrennen ohne Regen», erklärte Sieger Kay de Wolf nach dem Rennen. «In der Pause zwischen den beiden Läufen wurde die Strecke so stark bewässert, dass der Kurs wirklich unberechenbar wurde. Wir haben viele Stürze gesehen, deshalb bin ich froh, dass ich gut durchgekommen bin.»

In einer Woche geht es auf derselben Strecke mit dem 12. WM-Lauf weiter. Dann wird die Strecke in umgekehrter Richtung befahren.

MX2 Lombok 1:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 1-1

2. Andrea Adamo (I), KTM, 2-3

3. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 7-2

4. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 3-5

5. Sacha Coenen (B), KTM, 5-4

6. Liam Everts (B), KTM, 4-7

7. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 6-6

8. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 8-9

9. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 9-11

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 14-8

MX2 WM Stand nach 11 von 20 Events:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 532 Punkte

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 467, (-65)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 463, (-69)

4. Liam Everts (B), KTM, 432, (-100)

5. Andrea Adamo (I), KTM, 417 (-115)

6. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 355, (-177)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 322 (-210)

8. Sacha Coenen (B), KTM, 312, (-220)

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 226, (-306)

10. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki, 217, (-315)