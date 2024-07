Lombok-2: Doppelsieg von Lucas Coenen (Husqvarna)

Mit Siegen in beiden Wertungsläufen gewann der belgische Husqvarna-Werksfahrer Lucas Coenen den Grand Prix of Lombok in Indonesien vor Mikkel Haarup (Triumph) und Simon Längenfelder (GASGAS).

12. Lauf der MX2 Motocross WM in Lombok (Indonesien): Simon Längenfelder (GASGAS) gewann in beiden Wertungsläufen den Holeshot, doch Lucas Coenen (Husqvarna) fing den Deutschen in beiden Rennen schon in der Anfangsphase ab. Der Belgier kam mit den heißen Witterungsbedingungen am besten zurecht und gewann beide Läufe und mit ungefährdeten Doppelsiegen den Grand Prix of Lombok.

Simon Längenfelder zeigte in beiden Rennen eine starke kämpferische Leistung. Nach Rang 2 im ersten Lauf wehrte er sich im zweiten Rennen runden lang gegen den heranstürmenden WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna). Sacha Coenen stürzte bereits in der ersten Runde und musste eine Aufholjagd vom Ende des Feldes starten.

Während sich Längenfelder und de Wolf im Kampf um Platz 2 duellierten, rückte Triumph-Werksfahrer Mikkel Haarup nach und setzte seinerseits den Deutschen unter Druck. Auch Red Bull KTM Werksfahrer Andrea Adamo agierte in diesem Rennen sehr motiviert. Zunächst platzierte er einen Blockpass gegen Liam Everts und beide Fahrer stürzten.

Nach der Hälfte des Rennens stürzte Kay de Wolf bei der Landung nach einem Sprung und fiel auf Platz 6 zurück. Adamo und Everts rückten nach und Haarup setzte sich gegen Längenfelder durch. Der Deutsche verlor danach etwas seinen Rhythmus, so dass nach weiteren zwei Runden Andrea Adamo Platz 3 von Längenfelder übernehmen konnte.

In der letzten Runde hatte Längenfelder das Ziel vor Augen, doch er rutschte in einer Rechtskurve zu Boden, so dass Liam Everts den vierten Platz erbte. Längenfelder kam auf Rang 5 ins Ziel und war am absoluten Ende seiner Kräfte. Auf dem Podium musste er sich erst einmal auf das Podest setzen, so erschöpft war er nach dem kräftezehrenden zweiten Lauf. Mikkel Haarup stand mit 38 Zählern punktgleich mit Längenfelder auf dem zweiten Podiumsrang.

Mit seinem Doppelsieg in Lombok konsolidierte Lucas Coenen seinen zweiten Tabellenrang und verkürzte seinen Rückstand zu Kay de Wolf von 65 auf 49 Punkte. Simon Längenfelder rangiert mit 67 Punkten Rückstand zur Spitze auf Tabellenrang 3. Die MX2-Piloten haben jetzt eine Pause von zwei Wochen, bevor es am 20.-21. Juli im tschechischen Loket mit dem 13. WM-Lauf der Saison 2024 weitergeht.

MX2 Lombok 2:



1. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 1-1

2. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 4-3

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 2-5

4. Andrea Adamo (I), KTM, 6-2

5. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 3-6

6. Liam Everts (B), KTM, 5-4

7. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 8-8

8. Oriol Oliver (E), KTM, 10-9

9. Sacha Coenen (B), KTM, 7-13

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 15-7

11. Karlis Reisulis (LT), Yamaha, 12-11

12. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 9-16

13. Jens Walvoort (NL), KTM, 14-12

14. David Braceras (E), Fantic, 21-10

15. Jack Chambers (USA), Kawasaki, 17-14

16. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki, 11-20

17. Jiraj Wannalak (THA), KTM, 16-18

18. Kay Karssemakers (NL), Fantic, 13-22 (DNF)

MX2 WM Stand nach 12 von 20 Events:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 576 Punkte

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 527, (-49)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 509, (-67)

4. Liam Everts (B), KTM, 471, (-105)

5. Andrea Adamo (I), KTM, 455 (-121)

6. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 399, (-177)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 346 (-230)

8. Sacha Coenen (B), KTM, 341, (-235)

9. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki, 228, (-348)

10. Thibault Benistant (F), Yamaha, 226, (-350)