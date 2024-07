Lombok-2: Vorschau und Zeitplan 05.07.2024 - 22:37 Von Thoralf Abgarjan

© Infront Moto Racing In Lombok findet der zweite Indonesien-Grand-Prix der Saison statt

Der zweite Indonesien-Grand-Prix in Lombok wird an diesem Wochenende bei modifizierter Streckenführung in umgekehrter Richtung befahren. In der WM-Tabelle spitzt sich die Lage nach 11 absolvierten Events weiter zu.