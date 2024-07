Roan van de Moosdijk neu bei Kosak KTM

Der niederländische EMX250 Champion des Jahres 2019, Roan van de Moosdijk, wurde vom deutschen Kosak KTM Team für die ADAC MX Masters und ausgewählte WM-Läufe engagiert und wird bereits in Tensfeld starten.

Der EMX250-Champion des Jahres 2019 begann die Saison als offizieller Fantic Werksfahrer in der MXGP, doch erst vermasselte eine Knieverletzung seinen Saisonauftakt, dann sah er seine Chance bei HRC als Ersatz für den verletzten Ruben Fernandez gekommen. Es stellte sich heraus, dass das Knie noch immer nicht fit und belastbar war. Die Ergebnisse blieben aus und so war er das HRC-Engagement genauso schnell wieder los wie er es bekommen hatte. In der Folge stand er ohne Team da, nahm sich aber die Zeit, das lädierte Knie ordentlich auszukurieren .

Der 23-Jährige kam nun im deutschen Kosak KTM Team unter und wird am 13. und 14. Juli erstmals bei den ADAC MX Masters in Tensfeld am Start stehen. Außerdem soll er an ausgewählten WM-Läufen teilnehmen können.

Für die ADAC MX Masters wird der Niederländer zweifellos eine Bereicherung. Für seine Teamkollegen, Tom Koch und Maximilian Spies, wird der Neuzugang die teaminterne Messlatte und den Druck weiter erhöhen, denn bekanntlich ist der eigene Teamkollege der wichtigster Gegner.