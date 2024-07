Jeffrey Herlings: Kritik an gewässerter Lombok-Piste

Red-Bull-KTM-Ass Jeffrey Herlings kritisierte trotz eines Laufsiegs beim ersten indonesischen Motocross-Grand-Prix die Präparierung der Rennstrecke auf der Ferieninsel Lombok.

Der Niederländer Jeffrey Herlings äußerte sich alles andere als lobend über die Strecke beim ersten GP-Event des Indonesien-Doppelschlags auf Lombok. Der 29-jährige KTM-Held wetzte am vergangenen Sonntag dort auf die Ränge 1 und 2 und war dennoch nicht zufrieden.

Herlings verlor den Grand-Prix-Sieg wegen der Arithmetik und eines kleinen Ausrutschers in Durchgang 2 an den spanischen Weltmeister Jorge Prado (Red Bull GASGAS). Der fünffache Motocross-Champion Herlings hatte auch das zweite Rennen angeführt. Dann wurde ihm aber eine Rechtskurve mit sehr weichem und nassem Terrain zum Verhängnis: Herlings rutschte kurz aus und verlor die Führung.

Was steckte dahinter? Die Helfer hatten auf Anweisung der Organisatoren in der Pause vor den zweiten Durchgängen die Piste zu eifrig gewässert. An einige Stellen sickerte das Wasser nicht ein, das zweite MX2-Rennen artete so unmittelbar nach der Wasser-Aktion trotz tropischer Temperaturen fast zur Schlammschlacht aus. Und im MXGP-Heat gab es noch einige sehr nasse Passagen.

«Es ist schade, dass an einem endlich mal trockenen Wochenende die Organisatoren versucht haben, ein weiteres Schlammrennen zu schaffen», knurrte der enttäuschte Herlings zynisch. «Ich bin in den Schlamm gesprungen und gestürzt.»

Herlings konnte danach immerhin noch Tim Gajser (Honda) Platz 2 abjagen: «Ich musste meinen Lenker und den Handschützer einige Mal nach oben klopfen, aber ich hatte Glück, dass ich auf Platz 3 weiterfahren konnte. Es war hart. Die Rillen und Löcher sind dann gegen Ende des zweiten Rennens extrem tief geworden. Ich konnte zwar etwas zu Jorge aufholen, wollte aber kein zusätzliches Risiko eingehen.»

Am kommenden Wochenende findet auf Lombok der zweite Grand Prix statt: Dann wird auf dem Selaparang Circuit in entgegengesetzter Richtung gefahren!

MXGP Lombok 1:

1. Jorge Prado (E), GASGAS, 2-1

2. Jeffrey Herlings (KTM), 1-2

3. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 4-4

4. Tim Gajser (SLO), Honda, 3-5

5. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 6-3

6. Kevin Horgmo (N), Honda, 9-6

7. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna, 10-7

8. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 5-12

9. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 7-11

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 12-9

11. Valentin Guillod (CH), Honda, 8-13

12. Cornelius Toendel (N), KTM, 15-8

13. Benoit Paturel (F), Yamaha, 13-10

14. Isak Gifting (S), Yamaha, 11-14

15. Yuki Okura (J), Honda, 14-15

16. Lionel Kerhoas (F), KTM, 16-16

17. Brian Bogers (NL), Fantic, DNS

18. Lewis Stewart (AUS), KTM, DNS

WM-Stand nach 11 von 20 Events:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 555 Punkte

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 533, (-22)

3. Jeffrey Herlings (KTM), 497, (-58)

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 381, (-174)

5. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 374, (-181)

6. Romain Febvre (F), Kawasaki, 327, (-228)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 327 (-228)

8. Pauls Jonass (LT), Honda, 274, (-281)

9. Kevin Horgmo (N), Honda, 238, (-317)

10. Valentin Guillod (CH), Honda, 224, (-331)