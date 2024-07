Lombok-2: Kämpferischer Jeff Herlings (KTM) auf Pole 06.07.2024 - 11:02 Von Thoralf Abgarjan

© KTM Jeffrey Herlings startet in Indonesien erneut von Pole

In der Schlussphase des MXGP-Qualifikationsrennens zum Grand Prix of Lombok in Indonesien attackierte Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings und gewann vor WM-Leader Tim Gajser (Honda) und Calvin Vlaanderen (Yamaha).