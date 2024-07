Lombok-2: Lucas Coenen auf Pole, Längenfelder Platz 3

In einem ereignisreichen MX2 Qualifikationsrennen in Lombok (Indonesien) setzte sich der belgische Husqvarna-Werksfahrer Lucas Coenen vor seinem Teamkollegen Kay de Wolf und Simon Längenfelder (GASGAS) durch.

MX2 Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Lombok in Indonesien: Vor dem Start erklärte der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder, dass er in Indonesien mit massivem Jetlag zu tun hatte: «Ich konnte kaum schlafen und war in der vergangenen Woche einfach komplett neben der Spur», erklärte Längenfelder. «Inzwischen habe ich mich etwas an die Zeitumstellung gewöhnt und es sollte an diesem Wochenende hoffentlich besser laufen.»

Es lief besser. Schon im freien Training legte er die schnellste Rundenzeit vor. Red Bull KTM Werksfahrer Sacha Coenen war im Zeittraining der Schnellste vor seinem Bruder Lucas und Längenfelder. Leichtgewicht Sacha katapultierte sich wie üblich zum Holeshot und führte das Rennen an. Ferruccio Zanchi stürzte in der ersten Runde. Andrea Adamo (KTM) hatte keine Chance, ging ebenfalls zu Boden und musste vom Ende des Feldes eine Aufholjagd starten.

Sacha führte bis zur 8. Runde, bevor sein Zwillingsbruder Lucas die Lücke schloss und nach einem Fehler von Sacha außen vorbei in Führung ging. Kurz danach stürzte Lucas in Führung liegend in einer Rechtskehre, so dass Sacha erneut die Spitze übernehmen konnte. Doch auch Sacha rutschte weg, so dass Lucas erneut vorn lag.

Zwischenzeitlich war WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) nach vorne gefahren und hatte sich an Simon Längenfelder (GASGAS) auf Platz 3 vorbeigeschoben. De Wolf nutzte einen kleinen Fehler des Deutschen, der ansonsten aber einen guten Rhythmus auf der schwierigen Strecke fand.

Am Ende gewann Lucas Coenen (Husqvarna) mit einem Vorsprung von 4,6 Sekunden vor seinem Teamkollegen Kay de Wolf und Simon Längenfelder.

MX2 Qualifyikationsrennen Lombok 2:

1. Lucas Coenen (B), Husqvarna

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS

4. Sacha Coenen (B), KTM

5. Mikkel Haarup (DK), Triumph

6. Liam Everts (B), KTM

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha

8. Oriol Oliver (E), KTM

9. Karlis Reisulis (LT), Yamaha

10. Andrea Adamo (I), KTM

11. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki

12. David Braceras (E), Fantic

13. Jack Chambers (USA), Kawasaki

14. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph

15. Ferruccio Zanchi (I), Honda

16. Kay Karssemakers (NL), Fantic

17. Delvintor Alfarizi (INA), Honda