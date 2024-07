Simon Längenfelder (GASGAS): Podium mit 120 Prozent

Mit einem 2-5-Ergebnis stand der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder beim zweiten Indonesien-Grand-Prix auf dem Podium. Er fuhr permanent am Limit und konnte seinen Rückstand zur Spitze sogar verkürzen.

Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder erklärte vor dem zweiten Indonesien-Grand-Prix in Lombok, dass er vor einer Woche massive Probleme durch Jetlag hatte, nicht schlafen konnte und am Renntag müde und neben der Spur war.

Nach einer Woche in Asien verbesserte sich die Situation beim zweiten Indonesien-Grand-Prix und Längenfelder wirkte das ganze Wochenende über fokussierter. Allerdings forderte die schwüle Hitze diesmal ihren Tribut.

Nach P3 im Qualifikationsrennen am Samstag zog Längenfelder in beiden Wertungsläufen den Holeshot und zeigte in beiden Rennen enormen Kampfgeist. Der belgische Husqvarna-Werksfahrer Lucas Coenen, der in Lombok zu zwei ungefährdeten Laufsiegen raste, war an diesem Wochenende zwar nicht zu halten, aber mit WM-Leader Kay de Wolf lieferte sich Längenfelder ein hartes Duell auf Augenhöhe.

Im zweiten Lauf probierte der niederländische WM-Leader alles, um den Deutschen zu bezwingen und wirkte nach einigen Runden schon ziemlich frustriert darüber, dass ihm Längenfelder immer wieder die Tür zuschlagen konnte. Der Zweikampf kostete Zeit und Energie, so dass Mikkel Haarup (Triumph) von hinten nachrücken und die Lücke schließen konnte. Der Däne war in dieser Situation der lachende Dritte. Er konnte in einem Zuge an beiden Kampfhähnen vorbeigehen und lag damit auf Rang 2.

De Wolf und Längenfelder gingen ans Limit und darüber hinaus. De Wolf rutschte nach 8 Runden bei der Landung nach einem weiten Sprung aus, stürzte und fiel auf Rang 6 zurück. Längenfelder musste sich später noch von Andrea Adamo (KTM) überholen lassen, rangierte damit auf Platz 4, befand sich aber weiter auf Podiumskurs.

In der letzten Runde, als er das Ziel schon vor Augen hatte, stürzte Längenfelder und musste Liam Everts vorbei lassen, was am Ende Rang 5 bedeutete. Nach Platz 2 im ersten Lauf reichte das Ergebnis dennoch für den 3.Podiumsrang.

«Die Bedingungen waren superhart und ich freue mich über dieses Ergebnis», erklärte Längenfelder nach dem Rennen. «Ich habe alles gegeben, um Kay im letzten Rennen hinter mir zu halten. Meine Energie war am Ende des Rennens komplett erschöpft. An der Anzeigetafel las ich 'Podium, wenn du ins Ziel kommst'. Ich habe es am Ende geschafft. Auch mit den beiden Holeshots bin ich sehr zufrieden. Das Podium war ein toller Abschluss hier in Indonesien!»

Als Simon zur Siegerehrung gerufen wurde, musste er sich erst einmal auf das Podest setzen, so erschöpft war er. Im Rennen gab er 120 Prozent und gegenüber WM-Leader Kay de Wolf hat er sogar wieder zwei Punkte gutmache und seinen Rückstand zur Spitze von 69 auf 67 Punkte verkürzen können. Sieger Lucas Coenen konnte seinen Vorsprung gegenüber dem Deutschen auf Tabellenplatz 2 allerdings von 4 auf 18 Punkte ausbauen, m.a.W.: Coenen hat in Indonesien 14 Punkte gegenüber Längenfelder gutmachen können.

MX2 Lombok 2:



1. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 1-1

2. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 4-3

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 2-5

4. Andrea Adamo (I), KTM, 6-2

5. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 3-6

6. Liam Everts (B), KTM, 5-4

7. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 8-8

8. Oriol Oliver (E), KTM, 10-9

9. Sacha Coenen (B), KTM, 7-13

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 15-7

MX2 WM Stand nach 12 von 20 Events:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 576 Punkte

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 527, (-49)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 509, (-67)

4. Liam Everts (B), KTM, 471, (-105)

5. Andrea Adamo (I), KTM, 455 (-121)

6. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 399, (-177)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 346 (-230)

8. Sacha Coenen (B), KTM, 341, (-235)

9. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki, 228, (-348)

10. Thibault Benistant (F), Yamaha, 226, (-350)