Zeitplan Loket: Volles Programm mit 264 Fahrern

Am kommenden Wochenende findet im tschechischen Loket er 13. Lauf der Motocross-WM 2024 statt. 264 Fahrer stehen in den WM und EMX-Klassen am Startgatter und auch in diesem Jahr werden viele Zuschauer erwartet.

Nach ihrem zweiten Übersee-Exkurs nach Indonesien kehrt die Motocross-WM am kommenden Wochenende nach Europa zurück und in Loket wird nach den eher blassen Veranstaltungen in Lombok ein wahres Feuerwerk gezündet. Insgesamt 264 Piloten haben sich für die Rennen der Motocross-WM und der EMX-Klassen angemeldet. In den Supportklassen werden die Zweitakt-Fans in der EMX2T auf ihre Kosten kommen und die Rennen der 85er und 65er Heißsporne versprechen Action auf höchstem Niveau.

Die Wetteraussichten sind perfekt: Am Samstag soll es bewölkt sein bei Tageshöchsttemperaturen von 27 Grad Celsius und am Sonntag wird bei sommerlichen Tageshöchsttemperaturen von 29 Grad heiteres Wetter erwartet.

Wegen der Nähe zur deutschen Grenze werden auch wieder zahlreiche Fans aus Deutschland vor Ort sein und für den deutschen GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder ist der Grand Prix of Czech Republik ohnehin ein zweites Heimspiel, denn von seinem früheren Heimatort Regnitzlosau bis nach Loket sind es gerade einmal 80 km.

In der WM-Tabelle rangiert der Deutsche nach 12 von 20 Events auf Rang 3, 18 Punkte hinter dem belgischen Husqvarna-Werksfahrer Lucas Coenen.

MX2 WM Stand nach 12 von 20 Events:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 576 Punkte

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 527, (-49)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 509, (-67)

4. Liam Everts (B), KTM, 471, (-105)

5. Andrea Adamo (I), KTM, 455 (-121)

6. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 399, (-177)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 346 (-230)

8. Sacha Coenen (B), KTM, 341, (-235)

9. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki, 228, (-348)

10. Thibault Benistant (F), Yamaha, 226, (-350)

In die MXGP WM haben sich nach dem überzeugenden Sieg von Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings die Verhältnisse verändert. Der Rückstand des Niederländers zur Tabellenspitze betrug in dieser Saison schon mehr als 70 Punkte. Nach 12 Grands-Prix sind es nur noch 51 Punkte Rückstand und nach der überzeugenden Vorstellung des Niederländers beim ADAC MX Masters in Tensfeld befindet sich 'The Bullet' derzeit auf einem Formhoch. Loket ist zwar eine Hartbodenstrecke, die eher Fahrern wie Gajser und Prado liegt, aber dass Herlings auch auf hartem Boden gewinnen kann, hat er oft genug gezeigt. Für Herlings ist Loket aber auch mit schlechten Erinnerungen verbunden, denn genau vor 10 Jahren reiste 'The Bullet' mit massivem Punktevorsprung von 145 WM-Zählern an. Er hätte in Loket, vier WM-Runden vor Saisonende, vorzeitig MX2-Weltmeister werden können, wenn er seinen Vorsprung gegenüber Jordi Tixier um gerade einmal 5 Punkte auf 150 Zähler ausgebaut hätte. Doch 'The Bullet' stürzte im Qualifikationsrennen und brach sich den Oberschenkel und verpasste am Ende den sicher geglaubten WM-Titel. Insgesamt hatte Herlings in Loket mehrmals Pech: 2010 kugelte er sich die Schulter aus, 2015 kugelte er sich die Hüfte aus, aber all diese Geschichten sind Vergangenheit und für Herlings längst abgehakt.

Sieben Wochen nach seiner Daumenverletzung wird der französische Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre# in Loket wieder am Start stehen. Auch Brent van Doninck (JM Honda), der sich beim Saisonauftakt in Argentinien einen Oberschenkelbruch zugezogen hatte, wird in Loket wieder starten und der italienische Standing Construct Honda Pilot Alberto Forato wird ebenfalls zurück erwartet.

In der Klasse MXGP werden in Loket die beiden Kosak-KTM-Piloten Tom Koch und Maximilian Spies am Startgatter stehen sowie Mark Scheu (Husqvarna). Noah Ludwig (Sarholz KTM) startet an diesem Wochenende beim Zwarte-Cross in den Niederlanden.

MXGP WM-Stand nach 12 von 20 Events:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 608 Punkte

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 574, (-34)

3. Jeffrey Herlings (KTM), 557, (-51)

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 429, (-179)

5. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 411, (-197)

6. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 360 (-248)

7. Romain Febvre (F), Kawasaki, 327, (-281)

8. Pauls Jonass (LT), Honda, 274, (-334)

9. Kevin Horgmo (N), Honda, 264, (-344)

10. Valentin Guillod (CH), Honda, 259, (-349)

In den Support-Klassen treten auch die jungen deutschen Talente an. Besonders gespannt sein darf man auf die 65er Klasse, in der Luca Nierychlo vor einer Woche im niederländischen Heerde den vierten Platz im Junioren-Weltcup erzielen konnte. Der österreichische Youngster Moritz Ernecker haderte in der 85er Klasse mit einigen Problemen. Der GASGAS-Pilot will in Loket erneut angreifen.

So können die Rennen verfolgt werden *):

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV.com

Samstag, 20. Juli 2024



11:30 – Studio Show mit Paul Malin

13:00 – EMX2T Lauf 1

15:10 – EMX65 Lauf 1

15:45 – EMX85 Lauf 1

16:25 - MX2 Qualifikationsrennen

17:15 - MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 21. Juli 2024



08:35 – EMX2T Lauf 2

09:50 – EMX65 Lauf 2

11:25 – EMX85 Lauf 2



13:00 - MX2 Lauf 1

14:00 - MXGP Lauf 1

16:00 - MX2 Lauf 2

17:00 - MXGP Lauf 2



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr