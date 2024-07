Lombok-2: Doppelsieg von Jeffrey Herlings (KTM)

Mit Siegen in beiden Wertungsläufen gewann der niederländische Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings den Großen Preis von Lombok in Indonesien vor WM-Leader Tim Gajser (Honda) und Calvin Vlaanderen (Yamaha).

12. Lauf der MXGP Motocross-WM in Lombok (Indonesien): Nach dem Start zum ersten Lauf führte WM-Leader Tim Gajser das Rennen 12 Runden lang an, bevor am Ende Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings den Druck erhöhte. 'The Bullet' wurde jedoch in einer Linkskehre zu weit nach außen getragen, kam kurzeitig von der Strecke ab, konnte aber eine halbe Runde später erneut einen Angriff auf den führenden Gajser starten, die Führung übernehmen und den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 7,4 Sekunden gewinnen. Dritter hinter Gajser wurde der erneut gut aufgelegte Calvin Vlaanderen (Yamaha), der sich in der letzten Runde sogar noch gegen Titelverteidiger Jorge Prado (GASGAS) durchsetzen konnte.

Den Start zum zweiten Lauf gewann erneut Tim Gajser, doch noch in der ersten Runde ging Jeffrey Herlings entschlossen zu Werk und übernahm die Führung im Bereich einer Wellensektion. Jorge Prado erwischte wieder keinen guten Start und musste sich von Platz 7 aus nach vorne kämpfen. Zunächst setzte sich der Spanier gegen Andrea Bonacorsi (Yamaha) durch und profitierte danach von einem Crash Guadagninis. Prado kam am Ende nicht mehr an den wieder einmal gut gestarteten Valentin Guillod (Honda) heran, dessen vierter Platz im zweiten Lauf sein bestes Saisonergebnis markierte. Ein besseres Ergebnis erzielte der Schweizer nur am 19. Juni 2016 in Matterley Basin, als er im ersten Lauf Dritter wurde.

Am Ende des zweiten Laufs schien Herlings das Rennen von der Spitze aus kontrollieren zu können. Nach dem Rennen erklärte der Niederländer jedoch, dass dieser Erfolg kein Selbstläufer war, denn er haderte im zweiten Lauf mit einem Kupplungsdefekt. Trotzdem gewann 'The Bullet' den zweiten Wertungslauf mit einem Vorsprung von 6 Sekunden vor Gajser, Vlaanderen, Guillod und Prado. Calvin Vlaanderen stand in Lombok zum zweiten Mal in Folge auf dem Podium und für Herlings war der zweite Indonesien-Stopp mit Siegen in allen drei Rennen der totale Erfolg.

Für Jorge Prado, der immerhin auf dieser Strecke vor einer Woche den ersten Indonesien-Grand-Prix gewinnen konnte, war der Grand Prix of Lombok ein herber Rückschlag in Sachen Titelverteidigung, denn WM-Leader Tim Gajser konnte mit Gesamtrang 2 seinen Vorsprung gegenüber Jorge Prado von 22 Punkten auf 34 WM-Zähler erhöhen.

In zwei Wochen geht es im tschechischen Loket mit dem 13. Lauf der Motocross-WM 2024 weiter.

MXGP Lombok-2:



1. Jeffrey Herlings (KTM), 1-1

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 2-2

3. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 3-3

4. Jorge Prado (E), GASGAS, 4-5

5. Valentin Guillod (CH), Honda, 7-4

6. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 5-6

7. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 6-8

8. Kevin Horgmo (N), Honda, 9-7

9. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 10-10

10. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna, 8-12

11. Jan Pancar (SLO), KTM, 13-9

12. Isak Gifting (S), Yamaha, 11-11

13. Benoit Paturel (F), Yamaha, 12-13

14. Cornelius Toendel (N), KTM, 14-14

15. Yuki Okura (J), Honda, 15-15

16. Lionel Kerhoas (F), KTM, 16-16

WM-Stand nach 12 von 20 Events:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 608 Punkte

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 574, (-34)

3. Jeffrey Herlings (KTM), 557, (-51)

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 429, (-179)

5. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 411, (-197)

6. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 360 (-248)

7. Romain Febvre (F), Kawasaki, 327, (-281)

8. Pauls Jonass (LT), Honda, 274, (-334)

9. Kevin Horgmo (N), Honda, 264, (-344)

10. Valentin Guillod (CH), Honda, 259, (-349)

…

22. Tom Koch (D), KTM, 54, (-554)

23. Maximilian Spies (D), KTM, 39, (-569)

…

27. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 24, (-584)

...

31. Henry Jacobi (D), KTM, 13, (-595)

…

41. Mark Scheu (D), Husqvarna, 5, (-603)

...

44. Noah Ludwig (D), KTM, 4, (-604)

45. Cato Nickel (D), Husqvarna, 3, (-605)