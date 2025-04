Schweiz-GP: Simon Längenfelder (KTM) triumphiert 21.04.2025 - 17:21 Von Thoralf Abgarjan

Kay de Wolf setzte sich am Ende des Rennens gegen Thibault Benistant durch. Kay de Wolf stürzte im zweiten Rennen. Simon Längenfelder gewann den Grand Prix of Switzerland mit einem Doppelsieg.

Mit ungefährdeten Siegen in beiden Wertungsläufen gewann der deutsche Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder den Grand Prix of Switzerland in Frauenfeld vor Liam Everts und Kay de Wolf (beide Husqvarna).