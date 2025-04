Lucas Coenen (KTM) triumphiert, Drama für Tim Gajser

Lucas Coenen holte in Frauenfeld seinen ersten Grand-Prix-Sieg in der MXGP

Mit souveränen Siegen in beiden Läufen gewann Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen den Grand Prix of Switzerland in Frauenfeld. WM-Leader Tim Gajser (HRC) fiel nach Crash aus. Auch Renaux und Guillod flogen heftig ab.

Zweiter Lauf der Klasse MXGP, Grand Prix of Switzerland in Frauenfeld: Der Sieger des ersten Laufs, der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen, zog auch im entscheidenden Rennen den Holeshot und kontrollierte das Rennen von der Spitze. HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez stürzte in der ersten Kurv und hinter dem 18-jährigen Coenen ereigneten sich zahlreiche Dramen: Zunächst rangierten WM-Leader Tim Gajser (Honda), Lokalmatador Jeremy Seewer (Ducati) und Jeffrey Herlings (KTM) hinter dem Belgier in der Spitzengruppe. Nachdem sich das Feld etwas sortiert hatte, lag Coenen knapp vor Gajser, Herlings und Seewer.

WM-Leader Tim Gajser wollte die Lücke zum führenden Coenen schließen, kam dabei aber links von der Strecke ab und wurde vom Erdwall der Streckenbegrenzung ausgehebelt. Der Slowene strauchelte und flog heftig über den Lenker ab. Zunächst konnte Gajser vom Boden aufstehen und zu seinem Bike zurückkehren, aber als er das Rennen fortsetzen wollte, ging nichts mehr. Augenscheinlich hatte er sich bei dem harten Aufprall am Boden eine Schulterverletzung zugezogen. Der Slowene wurde vom medizinischen Personal versorgt, das Rennen war für ihn damit gelaufen. Details seiner Verletzungen sind bisher nicht bekannt.

Danach erwischte es den gut gestarteten Valentin Guillod (Yamaha), der beim Absprung zu einem langen Table einen Kicker aufs Hinterrad bekam, mit dem Vorderrad aufsetzte und ebenfalls über den Lenker hart zu Boden ging. An derselben Stelle erwischte es ein paar Runden später auch Maxime Renaux (Yamaha), der zum Zeitpunkt seines Crashs auf dem 3. Platz rangierte. Auch Renaux musste das Rennen angeschlagen aufgeben und sich in medizinische Obhut begeben.

Nach den Ausfällen von Gajser und Renaux befand sich Jeremy Seewer auf Podiumskurs. In den letzten beiden Runden rangierte der schweizerische Ducati-Werksfahrer auf Platz 4 hinter Jeffrey Herlings KTM). Angefeuert von den einheimischen Fans an der Strecke konnte sich der Lokalmatador am Ende gegen Herlings durchsetzen. Mit einem 7-3-Ergebnis holte Jeremy Seewer das erste Podium für Ducati in der Motocross-WM!

Lucas Coenen gewann den zweiten Lauf souverän mit einem Vorsprung von 4,7 Sekunden vor Romain Febvre und feierte seinen ersten Grand-Prix-Sieg in der MXGP-Königsklasse.

Mit diesem Erfolg, dem ersten Podium für Ducati mit einem schweizerischen Fahrer auf schweizerischem Boden wurde in Frauenfeld Motocross-Geschichte geschrieben. Die Fans feierten den Erfolg von Seewer ausgelassen. Einzig die heftigen Stürze von Gajser, Renaux und Guillod überschatteten den Großen Preis der Schweiz am Ostermontag.

Der deutsche Sarholz-KTM-Pilot Noah Ludwig legte wieder einen seiner Blitzstarts hin und rangierte in der Anfangsphase des Rennens unter den Top-10. Als bester deutscher Fahrer beendete er den zweiten Lauf auf Platz 13 – vor Ducati-Werksfahrer Alessandro Lupino. Cato Nickel (Husqvarna) holte auf Platz 18 drei WM-Punkte. Tom Koch (Beta) konnte den zweiten Lauf nicht beenden und auch der Österreicher Marcel Stauffer (KTM) erreichte im zweiten Lauf nicht das Ziel.

Trotz seines Ausfalls bleibt Tim Gajser aber vorerst weiterhin WM-Leader, doch sein Vorsprung gegenüber Romain Febvre (Kawasaki) schmolz in Frauenfeld von 39 auf 27 Punkte. Romain Febvre (Kawasaki) haderte in der Schweiz mit seinen Starts und den Stürzen im Qualifikationsrennen sowie im ersten Lauf. Mit einem 6-2-Ergebnis wurde er Zweiter der Grand-Prix-Wertung.

Der 7. Lauf der Motocross-WM 2025 findet in zwei Wochen im portugiesischen Agueda statt.

Ergebnis MXGP Frauenfeld:



1. Lucas Coenen (B), KTM, 1-1

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 6-2

3. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 7-3

4. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 4-5

5. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 10-6

6. Kevin Horgmo (N), Honda, 8-8

7. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 14-4

8. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 9-9

9. Tim Gajser (SLO), Honda, 2-37(DNF)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 12-10

11. Ruben Fernandez (E), Honda, 3-DNF

12. Jago Geerts (B), Yamaha, 13-11

13. Ben Watson (GB), Beta, 18-7

14. Maxime Renaux (F), Yamaha, 5-29 (DNF)

15. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 11-36 (DNF)

16. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 24-12

17. Alessandro Lupino (I), Ducati, 19-14

18. Adam Sterry (GB), KTM, 17-16

19. Noah Ludwig (D), KTM, 22-13

20. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 15-19

21. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 20-15

22. Marcel Stauffer (A), KTM, 16-35 (DNF)

23. Josh Gilbert (GB), Honda, 37-17

24. Cato Nickel (D), Husqvarna, 23-18

25. Romain Pape (F), Yamaha, 27-20

26. Mark Scheu (D), Husqvarna, 25-21

27. Federico Tuani (I), Honda, 28-22

28. John Adamson (GB), Honda, 30-23

29. Loris Freidig (CH), Husqvarna, 33-24

30. Arvid Lüning (S), Husqvarna, 32-25

31. Nicolas Bender (CH), Husqvarna, 31-26

32. Nikolaj Skovgaard (DK), KTM, 35-27

33. Robin Scheiben (CH), Triumph, 34-28

34. Ramon Keller (CH), KTM, 29-30

36. Tom Koch (D), Beta, 21-32 (DNF)

37. Brian Bogers (NL), Fantic, 36-33

38. Paul Haberland (D), Honda, 26-34

39. Fabian Weilenmann (L), KTM, 39-DNS

40. Xylian Ramella (CH), Honda, DNS-DNS

...

DNS: Pauls Jonass (LT), Kawasaki

DNS: Mattia Guadagnini (I), Ducati

WM-Stand nach WM-Runde 6 von 20



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 305 Punkte

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 278, (-27)

3. Lucas Coenen (B), KTM, 227, (-78)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 224, (-81)

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 188, (-117)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 178, (-127)

7. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 163, (-142)

8. Kevin Horgmo (N), Honda, 163, (-142)

9. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 138, (-167)

10. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 126, (-172)