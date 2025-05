Valeria Lata gewinnt MX2-Qualifying

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der italienische HRC-Werksfahrer Valerio Lata das Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Germany im Talkessel von Teutschenthal. Simon Längenfelder wurde Vierter.

HRC-Werksfahrer Ferruccio Zanchi stürzte im Zeittraining am Vormittag und verletzte sich am Knie. Sein italienischer Teamkollege Valerio Lata sprang in die Bresche und gewann das MX2-Qualifikationsrennen mit einem Start-Ziel-Sieg. Es war der erste Sieg des Italieners.

Lokalmatador Simon Längenfelder (KTM) startete im Bereich der Top-6 und kämpfte sich im Rennen unter dem Jubel der Fans auf Platz 4 nach vorne. Zweiter wurde Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen vor Andrea Adamo (KTM).

Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf stürzte nach der Hälfte des Rennens auf Platz 6 liegend und fiel auf Platz 15 zurück.

Ergebnis MX2, Qualifying:



1. Valerio Lata (I), Honda

2. Sacha Coenen (B), KTM

3. Andrea Adamo (I), KTM

4. Simon Längenfelder (D), KTM

5. Mathys Valin (F), Kawasaki

6. Liam Everts (B), KTM

7. Oriol Oliver (E), KTM

8. Thibault Benistant (F), Yamaha

9. Guillem Farres (E), Triumph

10. Camden McLellan (ZA), Triumph

…

15. Kay de Wolf (NL), Husqvarna