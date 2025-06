Jeffrey Herlings (KTM) gewinnt Deutschland-Grand-Prix

Der niederländische Red Bull KTM-Werksfahrer Jeffrey Herlings gewann mit einem 2-1-Ergebnis den Grand Prix of Germany im Talkessel von Teutschenthal unter schlammigen Bedingungen nach einem Gewitterguss.

10. Lauf zur Motocross-WM im Talkessel von Teutschenthal, Grand Prix of Germany: Nach dem Gewitter in der Pause zwischen den beiden Läufen blieben die Bedingungen auch während des zweiten MXGP-Laufs schlammig.

Lucas Coenen (Red Bull KTM) zog seinen 7. Holeshot in der laufenden Saison und führte das Rennen 13 Runden lang an. Damit lag er klar auf Kurs in Sachen Grand-Prix-Sieg. Doch Jeffrey Herlings erkannte und nutzte seine Chance und wendete am Ende des Deutschland-Grand-Prix das Blatt.

Herlings startete im Bereich der Top-3 und setzte sich nach der Hälfte des Rennens gegen Romain Febvre durch, der in dieser Situation von einem Überrundeten aufgehalten wurde. Danach startete der Niederländer einen Endspurt wie in seinen besten Zeiten, Zeiten, die ihm den Spitznamen 'The Bullet' eingebracht haben.

Nachdem die Renndistanz von 30 Minuten absolviert war, schloss er die Lücke zu Coenen, ging in der neu gestalteten Streckensektion an einem Bergabsprung am Belgier vorbei in Führung und gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 7,2 Sekunden. Damit lagen die beiden KTM-Werksfahrer punktgleich in Führung. Ausschlaggebend für den Grand-Prix-Sieg zugunsten von Herlings war sein besserer zweiter Lauf. Für den Niederländer endete damit eine lange Durststrecke: «Als die Saison begann, war ich noch nicht wirklich fit. Dann kam noch ein Rippenbruch dazu, sodass ich in der ersten Saisonhälfte weit von meiner Form entfernt war. Ich war aber immer davon überzeugt, dass ich es wieder bis ganz nach oben schaffen kann. Heute ist es gelungen.»

Lucas Coenen, der den ersten Lauf gewonnen und die meisten Runden im Talkessel geführt hatte, konnte mit Gesamtrang 2 seinen Rückstand auf Tabellenführer Romain Febvre (Kawasaki) dennoch von 47 auf 36 Punkte weiter verkürzen. Schritt für Schritt kommt der Belgier der WM-Spitze näher.

Die deutschen MXGP-Piloten wurden vom Publikum am Hang der Nationen frenetisch gefeiert. Maximilian Spies (Becker Racing KTM) beendete den zweiten Lauf auf Platz 15 und Tom Koch (Beta) holte auf Rang 20 einen WM-Punkt. Auf Rang 17 der Gesamtwertung war Maximilian Spies am Ende auch der bestplatzierte deutsche MXGP-Pilot. Noah Ludwig (Sarholz KTM), der am Samstag den Talkessel gerockt hatte, blieb auch im zweiten Lauf auf Rang 23 unter seinen Möglichkeiten.

Bereits am kommenden Woche geht die WM im lettischen Sand von Kegums in ihre 11. Runde und leitet damit die zweite Saisonhälfte ein.

Ergebnis MXGP Grand Prix of Germany:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 2-1

2. Lucas Coenen (B), KTM, 1-2

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 4-3

4. Maxime Renaux (F), Yamaha, 6-4

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 3-10

6. Brian Bogers (NL), Fantic, 8-5

7. Isak Gifting (S), Yamaha, 7-7

8. Jan Pancar (SLO), KTM, 11-8

9. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 5-14

10. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 16-6

11. Jago Geerts (B), Yamaha, 13-12

12. Brent van Doninck (B), Honda, 10-17

13. Cornelius Toendel (N), Honda, 37-9

14. Alberto Forato (I), Honda, 19-11

15. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 12-18

16. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 9-DNS

17. Maximilian Spies (D), KTM, 17-15

18. Ben Watson (GB), Beta, 21-13

19. Tom Koch (D), Beta, 14-20

20. Josh Gilbert (GB), Honda, 20-16

21. Marcel Stauffer (A), KTM, 15-31

22. Mattia Guadagnini (I), Ducati, 18-29

23. Victor Alonso (E), Honda, 25-19

24. Cato Nickel (D), Husqvarna, 23-21

25. Peter König (D), KTM, 28-22

26. Noah Ludwig (D), KTM, 22-23

27. Tim Koch (D), Husqvarna, 31-24

...

DNS: Pauls Jonass (LT), Kawasaki

DNS: Ruben Fernandez (E), Honda

DNS: Mark Scheu (D), Husqvarna

DNS: Kevin Horgmo (N), Honda

DNS: Tim Gajser (SLO), Honda

DNS: Valentin Guillod (CH), Yamaha

WM-Stand nach WM-Runde 10 von 20:



1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 487 Punkte

2. Lucas Coenen (B), KTM, 451, (-36)

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 326, (-161)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 322, (-165)

5. Tim Gajser (SLO), Honda, 305 (-182)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 298, (-189)

7. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 265, (-222)

8. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 262, (-225)

9. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 244, (-243)

10. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 219, (-268)

11. Kevin Horgmo (N), Honda, 204, (-283)

…

23. Tom Koch (D), Beta, 43, (-444)

…

27. Maximilian Spies (D), KTM, 23, (-464)

28. Cornelius Toendel (N), Honda, 23, (-464)

29. Noah Ludwig (D), KTM, 19, (-468)

…

38. Cato Nickel (D), Husqvarna, 4, (-483)

…

42. Mark Scheu (D), Husqvarna, 1, (-486)