Deutschland GP: Lucas Coenen (KTM) auf Pole

Coenen, Herlings und Pancar in der ersten Kurve nach dem Start

Noah Ludwig rangierte in den Top-10

Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen gewann das MXGP-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Germany im Talkessel von Teutschenthal vor Jeffrey Herlings und WM-Leader Romain Febvre (Kawasaki). Ludwig Pl11.

MXGP Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Germany im Talkessel von Teutschenthal: red Bull KTM-Werksfahrer Jeffrey Herlings war mit einer Rundenzeit von 1:46 im Zeittraining der Schnellste und startete von der Pole-Position. Den Start zum Quali-Race gewann aber sein belgischer Teamkollege Lucas Coenen, der das Rennen von der Spitze kontrollierte. Herlings versuchte, auf Platz 2 die Lücke zu schließen, aber er kam nicht in Schlagdistanz zum Belgier und wurde mit einem Rückstand von 1,2 Sekunden zweiter. WM-Leader Romain Febvre (Kawasaki) startete auf Platz 4 und benötigte die Hälfte des Rennens, um sich gegen den erneut stark fahrenden slowenischen Privatfahrer Jan Pancar (KTM) durchzusetzen. Pancar wurde am Ende hinter Febvre Vierter.

Unter dem Jubel der Fans am Hang der Nationen rangierte Lokalmatador Noah Ludwig (Sarholz KTM) zehn Runden lang im Bereich der Top-10 und war damit auf dem Wege, die ersten WM-Punkte in einem MXGP-Qualifikationsrennen einzufahren. Erst in den letzten 3 Runden musste er dem Druck des schweizerischen Ducati-Werksfahrers Jeremy Seewer nachgeben und sich mit dem undankbaren 11. Platz zufriedengeben. Dennoch wurde der Deutsche nach dem Zieleinlauf von den Fans frenetisch gefeiert.

Mit seinem Sieg verkürzte Lucas Coenen seinen Rückstand zu WM-Leader Romain Febvre von 47 auf 45 Punkte.

MXGP Qualifikation Talkessel:



1. Lucas Coenen (B), KTM

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM

3. Romain Febvre (F), Kawasaki

4. Jan Pancar (SLO), KTM

5. Ruben Fernandez (E), Honda

6. Pauls Jonass (LT), Kawasaki

7. Maxime Renaux (F), Yamaha

8. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

9. Jeremy Seewer (CH), Ducati

10. Isak Gifting (S), Yamaha

11. Noah Ludwig (D), KTM

12. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

13. Brian Bogers (NL), Fantic

14. Marcel Stauffer (A), KTM

15. Ben Watson (GB), Beta

16. Roan van de Moosdijk (NL), KTM

17. Andrea Bonacorsi (I), Fantic

18. Tom Koch (D), Beta

19. Cornelius Toendel (N), Honda

20. Alberto Forato (I), Honda

21. Brent van Doninck (B), Honda

22. Mattia Guadagnini (I), Ducati

23. Adam Sterry (GB), KTM

24. Josh Gilbert (GB), KTM

25. Maximilian Spies (D), KTM

26. Victor Alonso (B), Yamaha

27. Jago Geerts (B), Yamaha

…

34. Tim Koch (D), Husqvarna

35. Peter König (D), KTM

…

39 Justin Trache (D), Yamaha

...

DNS: Kevin Horgmo (N), Honda

DNS: Mark Scheu (D), Husqvarna

DNS: Tim Gajser (SLO), Honda

DNS: Valentin Guillod (CH), Yamaha