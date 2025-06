Kay de Wolf (Husqvarna): Knöchel bleibt Schwachstelle

Mit einem 7-2-Ergebnis stand MX2-Titelverteidiger Kay de Wolf (Husqvarna) beim Deutschland-Grand-Prix im Talkessel von Teutschenthal auf dem dritten Podiumsrang und trotzte seinen Knöchelproblemen.

Zwar schien Titelverteidiger Kay de Wolf beim Deutschland-Grand-Prix keine Probleme mehr mit seinem in Frankreich verletzten Fuß zu haben, aber nach dem Rennen gab er zu, dass ihn das Thema nach wie vor schwer belastet. Im Zeittraining am Samstag legte er mit einer Rundenzeit von 1:47,46 die Bestzeit vor, das hätte auch in der MXGP für eine Top-5-Platzierung gereicht. Sein Setup passte, aber im Qualifikationsrennen stürzte er auf Platz 6 liegend, fiel auf Rang 15 zurück und ging damit leer aus.

Sonntagvormittag kamen dann die alten Probleme zurück: «Als ich aufwachte, sah es wirklich nicht gut aus», erinnert sich der Weltmeister. «Ich musste heute hart kämpfen, aber es hat sich gelohnt.»

Der Knöchel, der ihm in diesem Jahr zu schaffen macht, ist derselbe, der ihm schon früher Sorgen bereitete: «Es ist derselbe Knöchel, den ich mir vor Hawkstone verletzt habe», erklärt der Niederländer. «Dieser Knöchel ist der Schwachpunkt in meinem Körper. Ein kleiner Stoß genügt, dass er wieder anschwillt. Das ist das größte Problem, das ich gerade habe.»

Ergebnis MX2 Talkessel:



1. Andrea Adamo (I), KTM, 1-3

2. Guillem Farres (E), Triumph, 9-1

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 7-2

4. Valerio Lata (I), Honda, 4-4

5. Simon Längenfelder (D), KTM, 3-9

6. Liam Everts (B), KTM, 6-7

MX2 WM-Stand nach Runde 10 von 20:



1. Andrea Adamo (I), KTM, 466 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), KTM, 463, (-3)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 435, (-31)

4. Liam Everts (B), KTM, 377, (-89)

5. Sacha Coenen (B), KTM, 342, (-124)

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 337, (-129)