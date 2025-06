Maximilian Spies (KTM): Auf Platz 17 bester Deutscher

Mit einem 17-15-Ergebnis war Maximilian Spies (Becker Racing KTM) der beste deutsche MXGP-Starter beim Deutschland Grand Prix. Nun plant der Brandenburger weitere WM-Einsätze und will auch in Kegums starten.

Mit Platz 17 in der Grand-Prix-Wertung war Maximilian Spies (KTM) am Ende der beste deutsche MXGP-Starter beim Grand Prix of Germany, was den momentanen Zustand der deutschen MXGP-Starter treffsicher beschreibt.

Am Samstag im Qualifying haderte der Brandenburger noch mit Problemen: Nach Platz 22 im Zeittraining befand er sich im Qualifikationsrennen am Ende auf Platz 25, was einen sehr ungünstigen Startplatz bei den Wertungsläufen am Sonntag zur Folge hatte.

Am Sonntag wurden dann zum Glück einige Probleme aussortiert und Maximilian fühlte sich gut auf der Strecke und auf seinem Motorrad. Das Setup hat gepasst und im ersten Lauf kämpfte er sich von Platz 19 auf Rang 16 nach vorne, wurde aber kurz vor dem Ziel noch vom niederländischen Fantic-Werksfahrer Glenn Coldenhoff abgefangen, der in der ersten Runde gestürzt war. Im Ergebnis hatte er auf Platz 17 vier WM-Punkte geholt

Nach dem Start zum zweiten Lauf unter schlammigen Bedingungen rangierte Spies auf Platz 12 und hielt diese Position auch bis zur Hälfte des Rennens. Wie die meisten Fahrer haderte er mit Sichtproblemen, stürzte und fiel auf Platz 16 zurück. Später profitierte er vom Ausfall von Ducati-Werksfahrer Mattia Guadagnini und kam am Ende auf Platz 15 und einer Runde Rückstand zu Sieger jeffrey herlings (KTM) ins Ziel, womit er sich weitere 6 WM-Punkte sicherte.

Mit insgesamt 23 Punkten rangiert Maximilian Spies nach Halbzeit der Saison auf Platz 27 als zweitbester Deutscher in der Tabelle auf Rang 27. Am kommenden Wochenende wird der Ortrander in Kegums an den Start gehen. Die dortigen Streckenbedingungen sollten dem brandenburgischen Sandspezialisten eigentlich besser liegen. Weitere WM-Einsätze sind in Loket und Lommel geplant.

Ergebnis MXGP Grand Prix of Germany:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 2-1

2. Lucas Coenen (B), KTM, 1-2

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 4-3

4. Maxime Renaux (F), Yamaha, 6-4

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 3-10

6. Brian Bogers (NL), Fantic, 8-5

7. Isak Gifting (S), Yamaha, 7-7

8. Jan Pancar (SLO), KTM, 11-8

9. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 5-14

10. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 16-6

11. Jago Geerts (B), Yamaha, 13-12

12. Brent van Doninck (B), Honda, 10-17

13. Cornelius Toendel (N), Honda, 37-9

14. Alberto Forato (I), Honda, 19-11

15. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 12-18

16. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 9-DNS

17. Maximilian Spies (D), KTM, 17-15

18. Ben Watson (GB), Beta, 21-13

19. Tom Koch (D), Beta, 14-20

20. Josh Gilbert (GB), Honda, 20-16

WM-Stand nach WM-Runde 10 von 20



1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 487 Punkte

2. Lucas Coenen (B), KTM, 451, (-36)

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 326, (-161)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 322, (-165)

5. Tim Gajser (SLO), Honda, 305 (-182)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 298, (-189)

7. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 265, (-222)

8. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 262, (-225)

9. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 244, (-243)

10. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 219, (-268)

11. Kevin Horgmo (N), Honda, 204, (-283)

…

23. Tom Koch (D), Beta, 43, (-444)

…

27. Maximilian Spies (D), KTM, 23, (-464)

28. Cornelius Toendel (N), Honda, 23, (-464)

29. Noah Ludwig (D), KTM, 19, (-468)

…

38. Cato Nickel (D), Husqvarna, 4, (-483)

…

42. Mark Scheu (D), Husqvarna, 1, (-486)