Ferruccio Zanchi (HRC) fällt für den Rest der Saison

Bei seinem Crash während des Deutschland-Grands-Prix im Talkessel zog sich HRC-Werksfahrer Ferruccio Zanchi eine Knieverletzung zu, die nun doch operiert werden muss. Der Italiener fällt für den Rest der Saison 2025 aus.

Die Wellenpassage gegenüber der Boxengasse im Talkessel hatte es in sich: Wer nicht genügend Schwung hatte, um den Doppelsprung zu schaffen, befand sich in akuter Sturzgefahr. Neben Zanchi erwischte es an dieser Stelle auch Ruben Fernandez in der MXGP. Während der Spanier sich wieder erholte, muss sich Ferruccio Zanchi sein verletztes Kreuzband nun doch operieren lassen. Damit wird der Italiener für den Rest der Saison ausfallen und das könnte auch seine Zukunft bei HRC gefährden.

«Nach einer Reihe von Check-ups wurde nun festgestellt, dass an seinem Knie eine Operation notwendig ist», heißt es in der Erklärung von HRC. «Es ist ein bitterer Schlag für die Startnummer 73, der in Spanien einen Laufsieg holte und die Saison so vielversprechend begann. Jetzt muss er sich voll auf seine Genesung konzentrieren, damit er für 2026 bereit ist.»

Zanchi selbst zeigte sich ebenfalls frustriert: «Ich bin sehr enttäuscht, wie diese Saison endet, denn ich werde keine weitere Chance haben, an der WM 2025 teilzunehmen. Ich hatte einen guten Start in die Saison und obwohl es danach nicht so gut lief, hatte ich wirklich das Gefühl, dass ich mich für weitere Podiumsplätze hocharbeiten würde. Ich möchte dem Team und allen Fans für ihre Unterstützung danken. Jetzt liegt der Fokus darauf, wieder gesund zu werden. Es wird ein langer Weg sein, aber ich bin zuversichtlich, dass ich dorthin zurückkehren kann, wo ich hingehöre, und das ist der Kampf an der Spitze der MX2-Klasse.»

Zanchis Vertrag bei HRC endet nach dieser Saison. Ob er verlängert wird, ist ungewiss.