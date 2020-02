Motocross-WM MXGP

Vorschau und Zeitplan: Hawkstone International

Am kommenden Wochenende finden gleich zwei Saisonvorbereitungsrennen statt. Ein Teil der Weltelite startet beim 'Hawkstone International', bei dem auch erstmals in diesem Jahr Jeffrey Herlings (KTM) eingreift.

An diesem Wochenende wird ein Teil der Weltelite beim britischen Winterklassiker 'Hawkstone International' antreten. Genannt haben unter anderem Jeffrey Herlings (KTM), Glenn Coldenhoff (GasGas/KTM), Kevin Strijbos (Suzuki), Shaun Simpson (KTM), Evgeny Bobryshev (Husqvarna) und Jordi Tixier (KTM).

Der Amerikaner Thomas Covington kehrt nach seinem erfolglosen US-Exkurs in die WM zurück. Er wird im Hawkstone Park sein Renndebüt für das Team 'Gebben van Venrooy Yamaha Racing' in der MXGP-Klasse geben. Mit Interesse wird auch der Auftritt der MX2-Aufsteiger Calvin Vlaanderen (Yamaha) und Adam Sterry (KTM) verfolgt werden. Benoit Paturel und Julien Lieber treten erstmals für das neue 'JM Racing Honda Team' von Jacky Martens an.

Jeffrey Herlings will in diesem Jahr Titelverteidiger Tim Gajser herausfordern. Aber zum Showdown zwischen ihm und dem slowenischen Weltmeister wird es erst zum Saisonauftakt am 1. März in Matterley Basin kommen. Gajser startet am kommenden Wochenende in Mantova zum 3. Lauf der offenen italienischen Meisterschaften. Dort wird er erstmals in dieser Saison auf Antonio Cairoli (KTM) treffen. Zum letzten Vorsaisonrennen im südfranzösischen Lacapelle am 15. Februar wird nach derzeitigem Stand Jeffrey Herlings antreten, nicht aber Tim Gajser und Antonio Cairoli.

Zurück zum Rennen in England: In der MX2 Klasse wird Husqvarna-Werksfahrer Thomas Kjer-Olsen auf KTM-Speerspitze Tom Vialle treffen. Mit Jago Geerts und Ben Watson ist auch die stark einzuschätzende Yamaha-Armada am Start. Interessant wird das Debüt des deutschen DIGA-Procross-Teams mit Simon Längenfelder und Jeremy Sydow, die beide mit KTM-Maschinen antreten.

Im Gegensatz zu den bisher stattgefundenen Vorsaisonrennen in Riola Sardo und Ottobiano werden beim 'Hawkstone International' jeweils zwei Läufe in den Klassen MX1 und MX2 ausgetragen. Wie bei den Läufen zur offenen italienischen Meisterschaft gibt es auch in England am Ende das Tages ein Superfinale MX2/MX1.

Zeitplan Hawkstone International, 9.2.2020 (MEZ):

11:45 - EMX 125 Lauf 1, 15 Min. + 1 Runde

13:00 - MX2 Lauf 1, 25 Min. + 1 Runde

13:40 - MX1 Lauf 1, 25Min. + 1 Runde

14:20 - EMX 125 Lauf 2, 15 Min. + 1 Runde

14:45 - MX2 Lauf 2, 25 Min. + 1 Runde

15:25 - MX1 Lauf 2, 25 Min. + 1 Runde

16:10 - EMX 125 Lauf 3, 15 Min. + 1 Runde

16:50 - MX1/MX2 Superfinale 25 Min-+ 2 Runden