Längenfelder und Sydow: Renndebüt vorerst auf KTM

Die beiden deutschen GasGas-Factory-Junior-Werksfahrer, Simon Längenfelder und Jeremy Sydow werden am kommenden Wochenende beim Hawkstone International ihr diesjähriges Renndebüt in der MX2-Klasse geben.

Die beiden Hoffnungsträger müssen allerdings noch auf ihr diesjähriges Arbeitsgerät warten. Die GasGas Grand-Prix-Motorräder sind noch nicht fertiggestellt. Wie MXGP-Starter Ivo Monticelli und Glenn Coldenhoff in der MXGP-Klasse werden auch die beiden deutschen MX2-WM-Starter vorerst noch auf KTM ausrücken.

Das sollte für die beiden allerdings kein allzu großes Problem darstellen, denn seit der Übernahme von GasGas durch KTM ist klar, dass die Motorräder von GasGas auf der gemeinsamen Plattform von KTM aufgebaut werden - ähnlich wie die Husqvarna-Bikes. Zum Saisonstart in Matterley Basin am 1. März sollen die GasGas-Factory-Bikes jedoch fertiggestellt sein.

Das Team 'DIGA Procross GasGas Factory Junior' trainierte in den letzten Wochen mit ihrem Trainer Joël Roelants in Spanien. Der frühere Grand-Prix-Pilot Joël Roelants ist seit seinem Unfall am 4. Juni 2014 in Maggiora querschnittsgelähmt. Der inzwischen 30-jährige Belgier hat sich neu aufgestellt und nicht nur als Trainer einen guten Ruf erworben. 2017 drehte er im Sand von Lommel trotz seines schweren Handicaps wieder Runden auf einem Motocross-Bike, getreu seinem Motto: «Sie können mir das Rückgrat brechen, aber niemals meine Mentalität.»