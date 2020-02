Motocross-WM MXGP

Mantova im Livestream: Gajser gegen Cairoli

Am kommenden Wochenende findet in Mantova das Finale der offenen italienischen Meisterschaften statt. Weltmeister Tim Gajser (Honda) wird erstmals in dieser Saison auf Antonio Cairoli (KTM) treffen.

Der neunfache Weltmeister Antonio Cairoli arbeitete in den letzten Wochen intensiv an seiner Fitness und verzichtete auf seine Teilnahme an den Vorsaisonrennen in Riola Sardo und Ottobiano. Beide Rennen zur offenen italienischen Meisterschaft gewann Titelverteidiger Tim Gajser überlegen.

Am kommenden Wochenende findet nun die dritte und letzte Runde in Mantova statt, wo Cairoli und Gajser erstmals in diesem Jahr gegeneinander antreten werden.

Jorge Prado befindet sich nach seinem Oberschenkelbruch noch im Aufbautraining auf dem Rad und wird nicht starten. Jeffrey Herlings geht in England beim 'Hawkstone International' an den Start.

In Mantova wird auch der Thüringer Henry Jacobi (Yamaha) wieder mit dabei sein, der in Ottobiano mit einem vierten Platz glänzte. Er wird gegen den schweizer Yamaha-Werksfahrer Arnaud Tonus, die beiden Husqvarna-Werksfahrer Arminas Jasikonis und Pauls Jonass, den australischen HRC-Werksfahrer Mitchell Evans und Alessandro Lupino (Yamaha) in den Ring steigen.

In der MX2-Klasse ist Jacobis MX2-Teamkollege Maxime Renaux (Yamaha) in Mantova auf Titelkurs.

Sie können die Rennen in Mantova am Sonntag ab 13:15 im kostenlosen Lifestream mit italienischen Kommentaren und im Livetiming verfolgen.

Zeitplan Mantova, 9.2.2020

13:50 - MX2 (25 Min. + 2 Runden)

14:40 - MX1 (25 Min. + 2 Runden)

16:20 - Superfinale MX1/MX2 (25 Min. + 2 Runden)