Motocross-WM MXGP

Matterley Basin: Boxengasse gleicht einem Trümmerfeld

Die Boxenanlage in Matterley Basin ist in der Nacht zum Samstag komplett zusammengebrochen. Die Qualifikationsrennen wurden abgesagt, die EMX und WMX-Wertungsläufe verschoben.

Dass der Auftakt der Motocross-WM in Matterley Basin schlammig wird, war von vornherein klar. Aber Sturmtief 'Jorge' hinterließ in der Nacht zum Samstag auch auf der Rennstrecke eine Spur der Verwüstung. Die Pitlane ist in der Nacht komplett zusammengebrochen. Der Zeitplan wurde komplett über Bord geworfen, die Qualifikationsrennen ersatzlos gestrichen. Statt dessen wird es nur eine gezeitete Trainings-Session pro Klasse geben.

Geänderter Zeitplan Matterley Basin, Samstag:

15:00 - Zeittraining (Qualifikation) MX2

15:45 - Zeittraining (Qualifikation) MXGP

16:40 - EMX125 Wertungslauf 1

17:30 - WMX Wertungslauf 1