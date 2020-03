Motocross-WM MXGP

Matterley Basin: Jago Geerts (Yamaha) gewinnt Lauf 1

Der Belgier Jago Geerts (Yamaha) konnte einen Fehler des Franzosen Tom Vialle (KTM) nutzen und in Führung gehen. Beide KTM-Werksfahrer starteten gut, begingen aber Fehler. Jeremy Sydow erreichte bei seinem WM-Debüt P12.

Die Track-Crew in Matterley Basin hat exzellente Arbeit geleistet und für den Renntag gute Streckenbedingungen geschaffen. Teilweise zeigte sich im ersten MX2-Lauf sogar die Sonne.

Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle übernahm die Führung, beging aber mehrere Fehler und fiel zurück. René Hofer startete ebenfalls gut ins Rennen, fiel am Ende aber durch Sturz auf P8 zurück. Jeremy Sydow erreichte das Ziel bei seinem GasGas-Debüt auf Rang 12.

Alle Einzelheiten vom ersten MX2-Lauf in Matterley Basin erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Tom Vialle gewinnt den ersten 'holeshot' des Jahres 2020. Es folgen Conrad Mewse, René Hofer und sensationell Jeremy Sydow! Polesetter Haarup liegt auf P6, van de Moosdijk auf P12, Olsen auf P13 und Längenfelder rangiert auf P33.



Noch 27 Min:

Sydow ist auf P8 zurückgefallen.



Noch 26 Min:

Vialle führt mit 2,7 Sekunden Vorsprung vor Boisramé, Hofer, Mewse, Geerts, Haarup, Beaton, Watson und Forato.



Noch 25 Min:

Sydow wurde bereits bis auf P11 durchgereicht. Längenfelder ist auf P34 zurückgefallen.



Noch 19 Min:

Hofer hat Boisramé auf P2 in Schlagdistanz!



Noch 17 Min:

Hofer geht an Boisramé vorbei auf P2.



Noch 13 Min:

Hofer fällt auf P7 zurück. Vialle führt mit 14 Sekunden Vorsprung vor Geerts, Haarup, Mewse, Beaton, Boisramé und Hofer. Sydow rangiert auf P12, Längenfelder auf P28.



Noch 9 Min:

Olsen geht an Sydow vorbei auf P12.



Noch 7 Min:

Längenfelder hat P26 erreicht.



Noch 3 Min:

Führungswechsel! Vialle springt zu kurz, landet auf der Kuppe eines Hügels, wird komplett zusammengestaucht und würgt aber seinen Motor ab. Er braucht viel Zeit, um seine Maschine wieder in Gang zu setzen. Geerts, Beaton, Haarup und Mewse gehen vorbei.



Noch 2 Min:

Geerts führt vor Beaton, Haarup, Mewse und Vialle, Sydow rangiert auf P12, Längenfelder ist auf P31 zurückgefallen.



Noch 2 Runden:

Vialle geht über das Vorderrad zu Boden und fällt auf P7 zurück!



Letzte Runde:

René Hofer stürzt in der letzten Runde und fällt auf P8 zurück. Jago Geerts gewinnt den ersten MX2-Lauf mit 4 Sekunden Vorsprung vor Jed Beaton und Mikkel Haarup. Jeremy Sydow kommt auf P12 ins Ziel.

Ergebnis MX2, Lauf 1:

1. Jago Geerts (BEL), Yamaha

2. Jed Beaton (AUS), Husqvarna

3. Mikkel Haarup (DEN), Kawasaki

4. Conrad Mewse (GBR), KTM

5. Alberto Forato (ITA), Husqvarna

6. Tom Vialle (FRA), KTM

7. Ben Watson (GBR), Yamaha

8. René Hofer (AUT), KTM

9. Roan van De Moosdijk (NED), Kawasaki

10. Ruben Fernandez (ESP), Yamaha

11. Thomas Kjer-Olsen (DEN), Husqvarna

12. Jeremy Sydow (GER), GasGas

13. Maxime Renaux (FRA), Yamaha

14. Mathys Boisramé (FRA), Kawasaki

15. Mattia Gauadagnini (ITA), Husqvarna

16. Bas Vaessen (NED), KTM

18. Nathan Crawford (AUS), Honda

19. Stephen Rubini (ITA), Honda

20. Richard Sikyna (SVK), KTM

...

29. Simon Längenfelder (GER), GasGas

...

31. Roland Edelbacher (AUT), Husqvarna