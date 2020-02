Motocross-WM MXGP

Matterley Basin: Gajser und Haarup auf Pole

Bei widrigsten Bedingungen holte Titelverteidiger Tim Gajser (Honda) im Schlamm von Matterley Basin die Pole-Position. Henry Jacobi (Yamaha) brillierte auf P7, Jeremy Sydow (MX2/GasGas) qualifizierte sich auf P9.

Saisonauftakt der Motocross-WM in Matterley Basin. Nach der Absage der Qualifikationsrennen wegen anhaltender Regenschauer gab es pro Klasse aus Sicherheitsgründen lediglich Qualifikationstrainings für die Startaufstellung bei den Wertungsrennen.

Nachdem im MX2-Qualifikationstraining teilweise sogar die Sonne herauskam, zogen im MXGP-Zeittraining wieder eisige und stürmische Regenschauer über die Strecke und forderten Piloten und Maschinen aufs Äußerste. Titelverteidiger Tim Gajser legte mit 2:41 in Runde 3 seine schnellste Rennrunde vor und startet morgen von der Pole-Position in die Wertungsläufe.

Der deutsche MXGP-Debütant Henry Jacobi (Yamaha) qualifizierte sich sensationell auf Rang 7 mit nur 2,1 Sekunden Rückstand zu Leader Gajser.

Enttäuschend verlief das Debüt für das GasGas Werksteam. Glenn Coldenhoff und Ivo Monticelli qualifizierten sich nur auf den Rängen 18 und 25. Auch Romain Febvre war auf P24 mit 6 Sekunden Rückstand weit von der Spitze entfernt.

Das Sarholz-KTM-Team trat in Winchester zunächst nur mit Tom Koch an, der sich auf P37 qualifizierte. «Wir haben aus organisatorischen Gründen und wegen der Kürze der Zeit auf den Einsatz von Jordi Tixier in England verzichten müssen», erklärte Teamchef André Sarholz gegenüber SPEEDWEEK.com.

Ergebnis Qualifikation MXGP:

1. Tim Gajser (SLO), Honda

2. Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna

3. Antonio Cairoli (ITA), KTM

4. Jeffrey Herlings (NED), KTM

5. Pauls Jonass (LAT), Husqvarna

6. Clement Desalle (BEL), Kawasaki

7. Henry Jacobi (GER), Yamaha

8. Mitchell Evans (AUS), Honda

9. Gautier Paulin (FRA), Yamaha

10. Calvin Vlaanderen (NED), Yamaha

11. Shaun Simpson (GBR), KTM

12. Brian Bogers (NED), KTM

13. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha

14. Jeremy van Horebeek (BEL), Honda

15. Benoit Paturel (FRA), Honda

16. Alessandro Lupino (ITA), Yamaha

17. Michele Cervellin (ITA), Yamaha

18. Glenn Coldenhoff (NED), GasGas

19. Jorge Prado (ESP), KTM

20. Arnaud Tonus (SUI), Yamaha

21. Thomas Covington (USA), Yamaha

22. Brent van Doninck (BEL), Husqvarna

23. Jake Millward (GBR), Husqvarna

24. Romain Febvre (FRA), Kawasaki

25. Ivo Monticelli (ITA), GasGas

...

37. Tom Koch (GER), KTM

Mikkel Haarup (Kawasaki) auf Pole

Das Zeittraining der MX2-Klasse dominierte zunächst der amtierende EMX-250 Europameister Roan van De Moosdijk. Sein neuer Teamkollege im F&H-Kawasaki-Team, der Däne Mikkel Haarup, brannte dann in Runde 6 die Bestzeit in den feuchten Boden von Winchester und holte die erste Pole-Position in seiner Karriere.

Der dänische Titelaspirant Thomas Kjer-Olsen (Husqvarna) haderte mit den Bedingungen und seinem angeschlagenen Handgelenk. Er stürzte über den Lenker und qualifizierte sich auf Rang 7.

Jeremy Sydow setzte bei seinem GasGas-Debüt mit Platz 9 ein Zeichen. Sein Rückstand zur Spitze betrug 1,87 Sekunden, was angesichts der schlammigen Bodenverhältnisse ein respektables Ergebnis darstellt. Simon Längenfelder qualifizierte sich mit 6 Sekunden Rückstand zur Spitze bei seinem WM-Debüt auf Rang 25.

Ergebnis Qualifikation MX2:

1. Mikkel Haarup (DEN), Kawasaki

2. Roan van De Moosdijk (NED), Kawasaki

3. Jago Geerts (BEL), Yamaha

4. Tom Vialle (FRA), KTM

5. Conrad Mewse (GBR), KTM

6. René Hofer (AUT), KTM

7. Thomas Kjer-Olsen (DEN), Husqvarna

8. Jed Beaton (AUS), Husqvarna

9. Jeremy Sydow (GER), GasGas

10. Mathys Boisramé (FRA), Honda

...

25. Simon Längenfelder (GER), GasGas