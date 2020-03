Motocross-WM MXGP

Matterley: Jeffrey Herlings (KTM) siegt, Jacobi P10

Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings gewann den ersten MXGP-Lauf in Matterley Basin vor Jeremy Seewer (Yamaha) und Mitchell Evans (Honda). Henry Jacobi (Yamaha) erreichte bei seinem MXGP-Debüt die Top-10.

Saisonauftakt der Motocross-WM in Matterley Basin (England): Der Niederländer Jeffrey Herlings (KTM) ist ohne jeden Zweifel das Maß der Dinge. Er übernahm bereits in der ersten Runde die Führung, blieb fehlerfrei und gab seine Position bis zum Ende nicht aus der Hand. 'The Bullet' gewann überlegen mit 11 Sekunden Vorsprung vor Jeremy Seewer (Yamaha) und dem australischen MXGP-Debütanten Mitchell Evans (Honda).

Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre verdrehte sich das Knie und konnte in Matterley Basin nicht starten. Der australische HRC-Werksfahrer Mitchell Evans zeigte erneut eine hervorragende Performance auf dem MXGP-Bike und belegte Rang 3, während Tim Gajser schon am Start in Probleme geriet und am Ende noch per 'highsider' zu Boden ging.

Sensationell war die Leistung von Henry Jacobi, der es bei seinem MXGP-Debüt prompt auf Rang 10 schaffte.

Alle Einzelheiten vom ersten MXGP-Lauf in Matterley Basin erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Jeremy Seewer gewinnt den 'holeshot' vor Herlings, Evans und Jacobi! Gajser wird am Start abgedrängt und befindet sich mitten im Feld. Einige Fahrer stürzen in der ersten Runde. Auch Cairoli befindet sich mitten im Chaos.



Noch 28 Min:

Herlings geht an Seewer vorbei in Führung. Es folgen Evans, Desalle, Jacobi, Cairoli und Prado.



Noch 27 Min:

Evans geht an Seewer vorbei auf Rang 2.



Noch 26 Min:

Herlings führt vor Evans, Seewer und Cairoli. Jacobi ist auf P7 zurückgefallen.



Noch 24 Min:

Evans hat Leader Herlings in Schlagdistanz.



Noch 22 Min:

Desalle stürzt und fällt von P5 auf P8 zurück.



Noch 19 Min:

Herlings führt mit 4 Sekunden Vorsprung vor Evans, Seewer, Cairoli, Coldenhoff, Prado, Desalle, Paulin, Lupino und Jacobi.



Noch 17 Min:

Desalle geht an Prado vorbei auf P6.



Noch 16 Min:

Seewer geht an Evans vorbei auf P2. Jacobi ist auf P11 zurückgefallen.



Noch 12 Min:

Dreikampf zwischen Cairoli (P4), Coldenhoff und Desalle.



Noch 8 Min:

Desalle kämpft sich an Coldenhoff vorbei auf P5. Herlings führt vor Seewer, Evans, Cairoli, Desalle, Coldenhoff und Prado. Jacobi rangiert auf P10.



Noch 7 Min:

Gautier Paulin geht über das Vorderrad zu Boden und fällt auf P9 zurück.



Noch 6 Min:

Gajser hat Prado auf Rang 7 in Schlagdistanz und geht vorbei.



Noch 3 Min:

Herlings setzt sich an der Spitze weiter ab und führt mit 10 Sekunden Vorsprung.



Noch 2 Min:

Desalle geht erneut zu Boden und Coldenhoff bleibt ebenfalls an Desalles Maschine hängen.



Noch 1 Min:

Paulin geht an Prado vorbei auf P8.



Noch 2 Runden:

Herlings führt mit 12 Sekunden Vorsprung.



Letzte Runde:

Gajser stürzt in der letzten Runde per 'highsider' und fällt auf P8 zurück. Jeffrey Herlings gewinnt den Saisonauftakt der Motocross-WM souverän vor Jeremy Seewer, Mitchell Evans und Antonio Cairoli. Jacobi erreicht sensationell die Top-10!

Ergebnis MXGP Matterley Basin Lauf 1 :

1. Jeffrey Herlings (NED), KTM

2. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha

3. Mitchell Evans (AUS), Honda

4. Antonio Cairoli (ITA), KTM

5. Clement Desalle (BEL), Kawasaki

6. Glenn Coldenhoff (NED), GasGas

7. Gautier Paulin (FRA), Yamaha

8. Tim Gajser (SLO), Honda

9. Jorge Prado (ESP), KTM

10. Henry Jacobi (GER), Yamaha

11. Arnaud Tonus (SUI), Yamaha

12. Pauls Jonass (LAT), Husqvarna

13. Michele Cervellin (ITA), Yamaha

14. Jeremy van Horebeek (BEL), Honda

15. Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna

16. Valentin Guillod (SUI), Honda

17. Brian Bogers (NED), KTM

18. Shaun Simpson (GBR), KTM

19. Calvin Vlaanderen (NED), Yamaha

20. Petar Petrov (BUL), KTM

21. Kevin Strijbos (BEL), Suzuki

22. Brent van Doninck (BEL), Husqvarna

23. Samuele Bernardini (ITA), Yamaha

24. Benoit Paturel (FRA), Honda

26. Alessandro Lupino (ITA), Yamaha

...

29. Tom Koch (GER), KTM

...

32. Thomas Covington (USA), Yamaha

...

37. (DNF): Ivo Monticelli (ITA), GasGas

...

DNS: Romain Febvre (FRA), Kawasaki