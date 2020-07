Tim Gajser (Honda): Verwundert über neuen Terminplan

Honda-Star Tim Gajser äußert sich skeptisch über den adaptierten Kalender der Motocross-WM nach der Corona-Pandemie.

Die Motocross-WM wird am 9. August in lettischen Kegums fortgesetzt. Dort finden dann innerhalb von nur acht Tagen gleich drei Veranstaltungen statt. Kegums ist eine sandige Piste, die mit den Strecken im Benelux-Raum durchaus vergleichbar ist.

Weltmeister Tim Gajser (HRC Honda) äußert sich nun erstmals über den neuen Kalender: «Ich war wirklich überrascht, als ich den neuen Kalender gesehen habe», stellt der 24-Jährige fest. «Speziell überrascht hat es mich, dass wir gleich drei Rennen im tiefen Sand von Kegums und auch drei Rennen in Lommel fahren werden. Aber es ist wie es ist. Ich weiß, dass ich bis dahin hart im tiefen Sand arbeiten muss und so bereit wie nur möglich zu sein.»

Gajser (23) sagt weiter: «Ich freue mich jetzt aber einfach nur, dass es mit den Rennen wieder losgeht.» Was Gajser mit seinen Aussagen andeutet, jedoch nicht ausspricht, ist die Tatsache, dass der Kalender somit durchaus dem niederländischen Tabellenführer Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) und anderen Sandfahrern in die Karten spielt. Denn: Aktuell werden mit Kegums, Lommel und auch Neuquen sieben der 15 geplanten Rennen im neuen Kalender auf Sandpisten ausgetragen.

Aber: Gajser hat ausgerechnet im tiefen Sand von Valkanswaard den ersten Lauf souverän vor Herlings für sich entschieden und den Niederländer während des gesamten Rennens auf Distanz gehalten.

Gajser hat seit der Corona-Pause bereits einiges an Rennpraxis gesammelt, bestritt zuletzt auf der ehemaligen Grand Prix-Strecke von Orehova Vas nahe Marburg ein Event zur slowenischen Meisterschaft. In der MXGP-Tabelle liegt Gajser nach zwei Events in Matterley Basin und Valkenswaard mit neun Punkten Rückstand auf Rang 2 hinter Jeffrey Herlings.

Motocross-WM-Kalender 2020 (Stand: 11. Juli):

01.03.2020 - Großbritannien, Matterley Basin, EMX125, WMX

08.03.2020 - Niederlande, Valkenswaard, EMX250, WMX

09.08.2020 - Lettland, Kegums

12.08.2020 - Lettland, Kegums

16.08.2020 - Lettland, Kegums

06.09.2020 - Türkei, Afyonkarahisar

16.09.2020 - Faenza, Italien

20.09.2020 - Faenza, Italien

27.09.2020 - Matterley Basin, Großbritannien*

04.10.2020 - Mantua, Italien

11.10.2020 - intu Xanadú-Arroyomolinos, Spanien

18.10.2020 - Lommel, Belgien

21.10.2020 - Lommel, Belgien

25.10.2020 - Lommel, Belgien

01.11.2020 - Pietramurata, Italien

22.11.2020 - Neuquen, Argentinien

offen: Orlyonik, Russland*

offen: Agueda, Portugal*

* Fettschrift: Noch nicht bestätigt