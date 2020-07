David Luongo: Die Anzahl der Rennen muss stimmen

Infront Moto Racing-CEO David Luongo spricht über die Kehrtwende in Sachen Organisation der Motocross-WM nach der Corona-Pause: Los geht es vom 9. bis 16. August mit einem Triple-Event in Kegums/Lettland.

Vor einigen Wochen erklärte Infront Moto Racing-CEO David Longo in einem exklusiven SPEEDWEEK.com-Interview noch, dass Doppelveranstaltungen keine Option für den Motocross-Zirkus seien. Mittlerweile hat sich viel geändert. Der neu adaptierte MXGP-Kalender für die Zeit ab Anfang August sieht für die WM-Asse in der von der Corona-Pandemie geprägten Saison sogar Triple-Veranstaltungen und Events unter der Woche vor.

Im Moment besteht der Kalender mit dem «Motocross of Nations» aus 16 Grand Prix, dazu stehen Orlyonok/Russland und Águeda/Portugal noch ohne Datum im Kalender. «Wir geben unser Bestes, um eine so professionelle und komplette Weltmeisterschaft zu schaffen, wie es nur irgendwie möglich ist», erklärte Luongo nun. «Es ist einfach wichtig, auf eine bestimmte Anzahl an Rennen zu kommen, die für den sportlichen Wert der Weltmeisterschaft stehen. Mit diesem Plan wollen wir insgesamt auf 16 bis 18 Events kommen. Das wäre angesichts der Rahmenbedingungen in diesem Jahr für uns großartig.»

Auch die Veranstaltungen unter der Woche, wie gleich zu Beginn bei den drei lettischen Grand Prix (9. bis 16. August), sind eine Maßnahme, die aus der Not geboren worden sind. Luongo dazu: «Wir haben uns für Rennen unter der Woche für den Fall entschieden, wenn wir doppelte oder dreifache Events am selben Platz abhalten, um die Kosten eines Events für alle beteiligten Parteien zu reduzieren. Außerdem geht es für die Teams darum, weniger Zeit an einem Ort zu verbringen.»

«Diese Vorgehensweise erlaubt es uns, jeweils drei Rennen in Kegums und in Lommel abzuhalten. Man muss verstehen: Es ist sehr wichtig, dass wir eben eine Meisterschaft mit einer ordentlichen Anzahl an Rennen auf die Beine stellen. Mehr als 3000 Jobs hängen davon ab, ob diese Veranstaltungen stattfinden oder nicht. Der beste Weg, um den Sport zu erhalten und weiter zu entwickeln, sind eben die Rennen», bekräftigte Luongo.

Das ist der neue Kalender der Motocross-WM 2020

Datum Strecke Land 01. März Matterley Basin Großbritannien 08. März Valkenswaard Niederlande 09. Aug. Kegums Lettland 12. Aug. Kegums Lettland 16. Aug. Kegums Lettland 06. Sept. Afyonkarahisar Türkei 16. Sept. Faenza Italien 20. Sept. Faenza Italien 27. Sept. Matterley Bassin Großbritannien 04. Okt. Mantova Italien 11. Okt. intu Xanadú-Arroyomolinos Spanien 18. Okt. Lommel Belgien 21. Okt. Lommel Belgien 25. Okt. Lommel Belgien 01. Nov. Pietramurata Italien 22. Nov. Neuquen Argentinien offen Orlyonok Russland offen Agueda Portugal

Fettschrift: Noch nicht bestätigt