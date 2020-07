MXGP 2020: Neuer Corona-Kalender veröffentlicht

Dass der bisherige Kalender der MXGP 2020 wegen der Corona-Pandemie nicht umsetzbar war, ist keine Überraschung. Die aktuellste Version beinhaltet Doppel- und Dreifach-Events. MXoN in Erne auf 2023 verschoben!

Das Konzept von Eintages- und Doppelveranstaltungen kursierte in der Motocross-Szene bereits länger, nun folgte von MXGP Serienvermarkter 'Infront Moto Racing' die Bestätigung in Form eines überarbeiteten Kalenders für die Saison 2020.

Noch vor vier Wochen schloss Infront-CEO David Luongo Doppel-Veranstaltungen gegenüber SPEEDWEEK.com kategorisch aus!

Um den Fahrern eine längere Erholungsphase zu ermöglichen, werden die Rennen der MXGP- und MX2 zudem auf einen Tag konzentriert. Die Europameisterschaft und die WMX werden am Vortag ausgetragen. Damit sollen vor allem aber Probleme mit unterschiedlichen Corona-Bestimmungen in den einzelnen Ländern umgangen und auch Kosten gespart werden.

Die ersten Rennen nach der Corona-Zwangspause finden in Lettland statt; drei WM-Läufe sind in Kegums im August vorgesehen. Wie von SPEEDWEEK.com bereits am Donnerstag berichtet, ist im Oktober auch das belgische Lommel Schauplatz von drei Rennen. Einen Doppel-Event gibt es dazwischen im September in Faenza/Italien. Neu aufgenommen wird ein Meeting in Mantova.

Die Meetings in Russland und Portugal stehen für Infront noch für 2020 auf der Agenda, eine Bestätigung oder Termine gibt es jedoch nicht.

Das Motocross der Nationen in Erne/Frankreich wird auf 2023 verschoben; als Ersatz am bisherigen Datum werden Gespräche mit Matterley Basin geführt. Teilnehmer am Motocross-Saisonhighlight sollen außerdem Punkte für die Motocross-WM erhalten. Infront und FIM arbeiten an den Bestimmungen für dieses neue Format. Die Seele des Nations-Events soll nicht verloren gehen.

Das ist der neue Kalender der Motocross-WM 2020

Datum Strecke Land 01. März Matterley Basin Großbritannien 08. März Valkenswaard Niederlande 09. Aug. Kegums Lettland 12. Aug. Kegums Lettland 16. Aug. Kegums Lettland 06. Sept. Afyonkarahisar Türkei 16. Sept. Faenza Italien 20. Sept. Faenza Italien 27. Sept. Matterley Bassin Großbritannien 04. Okt. Mantova Italien 11. Okt. intu Xanadú-Arroyomolinos Spanien 18. Okt. Lommel Belgien 21. Okt. Lommel Belgien 25. Okt. Lommel Belgien 01. Nov. Pietramurata Italien 22. Nov. Neuquen Argentinien offen Orlyonok Russland offen Agueda Portugal

Fettschrift: Noch nicht bestätigt