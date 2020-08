Kegums-1: Geerts gewinnt Lauf 2, Vialle Tagessieg

Ein zweiter Platz im zweiten Lauf reichte WM-Leader Tom Vialle in Kegums zum Tagessieg und zum Ausbau seiner WM-Führung. Jago Geerts gewann das Rennen, Simon Längenfelder verpasste die Punkteränge.

Zweiter MX2-Lauf in Kegums. Der belgische Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts, der im ersten Lauf gleich zweimal stürzte, fuhr im zweiten Lauf fehlerfrei und konnte WM-Leader Tom Vialle (KTM) besiegen. Vialle konterte, doch am Ende setzte sich der Belgier durch.

Tom Vialle gewann mit einem 1-2-Ergebnis den Großen Preis von Lettland und setzte sich damit in der WM-Tabelle weiter ab. Der Franzose führt nach 3 absolvierten Rennen mit 22 Punkten Vorsprung vor Jago Geerts.

Der österreichische KTM-Werksfahrer René Hofer demolierte sich in der ersten Runde das Vorderrad und schied aus. Simon Längenfelder (GasGas) startete gut in den zweiten Lauf, fiel aber im Verlaufe des Rennens bis auf P21 zurück.

Alle Einzelheiten vom zweiten MX2-Laufvon Kegums-1 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Tom Vialle gewinnt den Start vor Mathys Boisramé, Jago Geerts, Ruben Fernandez und Roan van de Moosdijk. Längenfelder startet auf P8. René Hofer muss in langsamer Fahrt mit defektem Vorderrad die Box ansteuern.



Noch 28 Min:

Vialle führt vor Boisramé, Geerts, Fernandez, van de Moosdijk, Renaux, Watson, Beaton und Längenfelder.



Noch 25 Min:

Geerts kämpft sich an Boisramé vorbei auf Rang 2.



Noch 23 Min:

Vialle hat an der Spitze einen Vorsprung von 1,9 Sekunden vor Geerts.



Noch 18 Min:

Geerts hat Leader Vialle in Schlagdistanz.



Noch 15 Min:

Führungswechsel! Geerts geht vor der Boxengasse an Vialle vorbei in Führung.



Noch 13 Min:

Ruben Fernandez landet in einer Bremswelle, fliegt über den Lenker ab und fällt auf P8 zurück.



Noch 12 Min:

Jed Beaton quetscht sich an Maxime Renaux vorbei auf P6.



Noch 9 Min:

Vialle kann die Lücke zu Leader Geerts schließen. Längenfelder ist auf P15 zurückgefallen.



Noch 2 Min:

Vialle kommt am 'wall jump' von der Strecke ab und verliert den Anschluss zu Leader Geerts.



Noch 2 Runden:

Vialle hat Geerts nun wieder in Schlagdistanz. Längenfelder ist auf P20 zurückgefallen.



Letzte Runde:

Führungswechsel! Vialle legt einen Schussspurt ein und geht an Geerts vorbei in Führung. Geerts kann aber kontern. Jago Geerts gewinnt den zweiten Lauf vor Tom Vialle und Mathys Boisramé. Simon Längenfelder verfehlt die Punkteränge auf P21.

Ergebnis MX2, Lauf 2:

1. Jago Geerts (BEL), Yamaha

2. Tom Vialle (FRA), KTM

3. Mathys Boisramé (FRA), Kawasaki

4. Roan van de Moosdijk (NED), Kawasaki

5. Ben Watson (GBR), Yamaha

6. Jed Beaton (AUS), Husqvarna

7. Ruben Fernandez (ESP), Yamaha

8. Nathan Crawford (AUS), Honda

9. Thomas Kjer Olsen (DEN), Husqvarna

10. Maxime Renaux (FRA), Yamaha

...

15. Richard Sikyna (SVK), KTM

...

21. Simon Längenfelder (GER), GasGas

...

34. (DNF) René Hofer (AUT), KTM

Grand-Prix-Wertung:

1. Tom Vialle (1-2)

2. Roan van de Moosdijk (2-4)

3. Mathys Boisramé (4-3)

WM Stand nach WM-Runde 3:

1. Tom Vialle (FRA), KTM, 134

2. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 112, (-22)

3. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 95, (-39)

4. Maxime Renaux (FRA), Yamaha, 86, (-48)

5. Ben Watson (GBR), Yamaha, 79 (-55)

6. Thomas Kjer Olsen (DEN), Husqvarna, 73, (-61)

7. Roan van de Moosdijk (NED), Kawasaki, 71 (-63)

8. Mathys Boisramé (FRA), Kawasaki, 70 (-64)

9. René Hofer (AUT), KTM, 69, (-65)

10. Mikkel Haarup (DEN), Kawasaki, 64, (-70)

..

16. Jeremy Sydow (GER), GasGas, 35, (-99)

...

21. Simon Längenfelder (GER), GasGas, 16, (-118)