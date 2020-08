Tony Cairoli (KTM): 90. GP-Sieg mit Beigeschmack

Red Bull-KTM-Star Antonio «Tony» Cairoli sicherte sich beim zweiten Motocross-Meeting in Kegums innerhalb von drei Tagen den 90. Grand Prix-Sieg seiner Karriere.

Antonio Cairoli hat nach seinem Laufsieg im ersten Rennen von «Kegums 2» mit einem vierten Rang im zweiten Durchgang den Grand Prix in der Klasse MXGP für sich entschieden. Die Entscheidung um den GP-Sieg fiel erst kurz vor Schluss des zweiten Durchgangs, als Cairolis führender Markenkollege Jeffrey Herlings (25) zu Boden ging und auf Platz 3 zurückfiel. Der 34-jährige Cairoli, der wegen Herlings' Rettungsmanöver in der Wellen-Passage ebenfalls kurz strauchelte, fiel von P3 auf P4 zurück, was aber auf Grund der Arithmetik für den Gesamtsieg ausreichte.

«Ich widme diesen GP-Sieg meinem Sohn, es ist nämlich der erste Triumph seit er auf der Welt ist. Ich hoffe, er freut sich, auch wenn er jetzt noch zu klein ist», lächelte der neunfache Weltmeister Cairoli etwas gequält. Zur Erinnerung: Seinen bisher letzten MXGP-Laufsieg hat Cairoli am 12. Mai 2019 in Mantua gefeiert.

Cairoli räumt ein: «Klar, den Sturz hätten wir uns sparen können. Ich habe die gelbe Flagge nach Jeffreys Crash erst im letzten Moment gesehen. Ich habe dann versucht, noch die Linie zu wechseln, weil er in der Mitte der Piste war. Dabei bin ich aber ausgerutscht und ebenfalls gestürzt.»

Es gibt für den Routinier einen Wermutstropfen: «Ich habe mir bei dem Strauchler wieder das Knie etwas verdreht und spüre Schmerzen. Trotzdem kann ich mich heute eigentlich nicht beklagen. Ich bin sehr glücklich über den GP-Sieg. Aber wir müssen uns jetzt halt wieder mit dem Knie beschäftigen. Das ist jedes Mal so, wenn ich mir das Knie verdrehe.»

Der Ausblick des Italieners: «Ich hoffe, dass ich am Sonntag wieder voll bei Kräften sein werde. Meine Schulter und mein Oberkörper sind aber wieder im selben Zustand, wie es vor der Verletzung war, das ist sehr positiv. Das Knie werden jetzt mit Eis behandeln und kühlen.»

Unglaublich: Seit mittlerweile 17 Jahren ist der Sizilianer in der Motocross-WM unterwegs und Cairoli hat bisher auch in jeder Saison zumindest einen Grand Prix für sich entscheiden können. Der Tagessieg in Kegums war zugleich das 176. Podium für den Wahl-Belgier.

Ergebnis MXGP Kegums-2, Lauf 2:

1. Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna

2. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha

3. Jeffrey Herlings (NED), KTM

4. Antonio Cairoli (ITA), KTM

5. Tim Gajser (SLO), Honda

6. Clement Desalle (BEL), Kawasaki

7. Ivo Monticelli (ITA), GasGas

8. Gautier Paulin (FRA), Yamaha

9. Calvin Vlaanderen (NED), Yamaha

10. Arnaud Tonus (SUI), Yamaha

11. Romain Febvre (FRA), Kawasaki

12. Jordi Tixier (FRA). KTM

13. Jorge Prado (ESP), KTM

14. Jeremy van Horebeek (BEL), Honda

15. Mitch Evans (AUS), Honda

16. Michele Cervellin (ITA), Yamaha

17. Brian Bogers (NED), KTM

18. Karlis Sabulis (LAT), KTM

19. Valentin Guillod (SUI), Honda

20. Anton Gole (SWE), Honda

21. Benoit Paturel (FRA), Honda

22. Henry Jacobi (GER), Yamaha

...

27. Tom Koch (GER), KTM

Grand-Prix-Wertung:

1. Antonio Cairoli (1-4)

2. Jeremy Seewer (4-2)

3. Jeffrey Herlings (3-3)

WM-Stand nach WM-Lauf 4:

1. Jeffrey Herlings (NED), KTM, 170

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 142, (-28)

3. Antonio Cairoli (ITA), KTM, 129, (-41)

4. Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna, 121, (-49)

5. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha, 120, (-50)

6. Glenn Coldenhoff (NED), GasGas, 117, (-53)

7. Clement Desalle (BEL), Kawasaki, 110, (-60)

8. Gautier Paulin (FRA), Yamaha, 101, (-59)

9. Jorge Prado (ESP), KTM, 82, (-88)

10. Jeremy van Horebeek (BEL), Honda, 73, (-97)

11. Romain Febvre (FRA), Kawasaki, 72, (-98)

12. Arnaud Tonus (FRA), Yamaha, 51, (-119)

...

21. Henry Jacobi (GER), Yamaha, 28, (-142)

...

29. Valentin Guillod (SUI), Honda, 7, (-163)

...

35. Tom Koch (GER), KTM, 1 (-169)