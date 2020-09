KTM-Ass Jorge Prado: «Hätte den GP-Sieg verdient!»

Der spanische MXGP-Rookie Jorge Prado verschwendet nach seinem verlorenen Motocross-Grand-Prix-Sieg von Mantua 1 keine Gedanken an das Geschehene, sondern hebt vor allem seine eigene Leistung hervor.

Red Bull KTM-Fahrer Jorge Prado wurde in Mantua beim Motocross-GP der Lombardei am Wochenende bereits als Gewinner gefeiert. Der 19-jährige Spanier verlor dann aber den vermeintlich sicheren zweiten Grand-Prix-Sieg in Folge am grünen Tisch.



Als Grund wurde angegeben, dass Prado – wie seine direkten Verfolger Romain Febvre und Gautier Paulin – in Lauf 2 ein gelbes Flaggensignal im ersten Sektor der Strecke missachtet haben soll. Prado belegte durch die Rückversetzung um zwei Plätze in der Tageswertung schließlich Rang 3.

«Ich hatte den Sieg in meinen Händen, ich fühle, dass ich ihn verdient gehabt hätte», stellte der MX2-Champion der vergangenen beiden Jahre fest. Mit Blick auf seine Leistung ohne die Bestrafung meinte er: «Es war ein sehr guter Tag. Zweimal in Folge im ersten Jahr in dieser hart umkämpften Klasse zu gewinnen ist etwas, worüber ich sehr glücklich bin.»



Prado schildert die Hetzjagd, die Febvre in Lauf 2 auf ihn machte, wie folgt: «Ich habe mein Shirt vollgeschwitzt, um im zweiten Lauf auf Rang 2 zu bleiben. Mein Speed war nicht so gut wie im ersten Rennen. Aber ich habe in den vergangenen Wochen gute Schritte gemacht, was meine körperliche Verfassung betrifft. Das Motorrad hat hervorragend funktioniert. Ich kann viel Vertrauen mitnehmen.»



Prado belegt in der WM-Tabelle der MXGP-Klasse mit 277 Punkten den vierten Platz. Sein Rückstand auf WM-Leader Tim Gajser (Honda) beträgt nur 39 Zähler.