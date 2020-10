Motocross-WM: Drei Marken fighten um den MXGP-Titel

Die Motocross-WM in der Königsklasse MXGP ist in der Corona-Saison so offen wie selten zuvor. Honda, KTM und Yamaha fighten um die Krone.

In Mantua findet am Sonntag der dritte und letzte Grand Prix statt. Diesmal wird der Große Preis von Europa ausgefahren. Der Kampf um den WM-Titel ist nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Jeffrey Herlings (Red Bul-KTM) im Moment ein hautenger Fight, eine echte Nervenschlacht.

Vier Hersteller konnten in der laufenden Saison bereits Grand Prix-Siege einfahren. Zuletzt hat auch Jeremy Seewer für Yamaha in Mantua einen Gesamtsieg holen können. Der Schweizer hat sich mit konstanten Ergebnissen beim Triple in Faenza nahe an Tony Cairoli (Red Bull-KTM) und Weltmeister Tim Gajser (HRC Honda) herangekämpft.

Jeremy Seewer (25) war vor dem ersten Mantua-Event bereits auf 13 Punkte an Gajser herangerückt, aktuell sind es 18 Zähler Rückstand für den Mann aus Bülach in der Nähe von Zürich. Bei acht noch zu fahrenden Grand Prix ist dies aber kein großes Handicap, zumal Seewer in den vergangenen fünf Events in Summe die meisten Punkte kassiert hat.

Routinierter im Kampf um den WM-Titel sind Tim Gajser (24) und Tony Cairoli (35), die sich auch im Vorjahr bis zum Sommer Kopf an Kopf duelliert haben, ehe sich Cairoli in Kegums verletzt hat.

Cairoli hat nur fünf Zähler Rückstand auf Gajser. Der zehnte WM-Titel ist für Cairoli wie für Kumpel Valentino Rossi das ganz große Karriereziel. Cairoli hat bisher in jedem Rennen gepunktet, während Gajser und Seewer zwei Nuller wegstecken mussten.

Der Vorteil für KTM: Die Orangen haben dank Rookie Jorge Prado (19) zwei Eisen im Feuer. Der hochtalentierte Spanier liegt aktuell 35 Punkte hinter Leader Gajser.

Auch Kawasaki-Neuling Romain Febvre (28) wäre in der Lage gewesen, um den WM-Titel zu fahren. Der Franzose hat, obwohl er gleich zu Saisonbeginn verletzungsbedingt zwei Meetings auslassen musste, als WM-Sechster nur 77 Punkte Rückstand auf Gajser. Febvre machte bisher laut Statistik im Schnitt mehrmals 30 Punkte pro Event. Zuletzt gewann der MXGP-Champion von 2015 den Grand Prix von Mantua 2 am Mittwoch.

WM-Stand nach WM-Lauf 10:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 352

2. Antonio Cairoli (ITA), KTM 347, (-5)

3. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha, 334, (-18)

4. Jorge Prado (ESP), KTM, 317, (-35)

5. Glenn Coldenhoff (NED), GasGas, 303, (-49)

6. Romain Febvre (FRA), Kawasaki, 275, (-77)

7. Jeffrey Herlings (NED), KTM, 263, (-89)

8. Gautier Paulin (FRA), Yamaha, 257, (-95)

9. Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna, 248, (-104)

10. Clement Desalle (BEL), Kawasaki, 238 (-114)

ferner:

15. Henry Jacobi (GER), Yamaha, 101 (-251)