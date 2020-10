Arminas Jasikonis (Husqvarna): Aus dem Koma erwacht

Der litauische Husqvarna-Motocross-Werksfahrer Arminas Jasikonis ist nach seinem Sturz von Mantua aus dem Koma erwacht und hat somit das schlimmste Überstanden.

Positive Nachrichten hat das Team von Rockstar Energy Husqvarna am Donnerstag veröffentlicht. Der in Mantua am Sonntag in Lauf 2 schwer gestürzte Litauer Arminas Jasikonis (23) ist aus dem Koma erwacht. Dies gab sein Team am Donnerstag über die sozialen Netzwerke bekannt.

Zur Erinnerung: Der MXGP-Fahrer hatte sich bei seinem Abflug schwere Kopfverletzungen zugezogen und war an der Strecke bewusstlos liegengeblieben. Es war von einem Schädel- Hirn-Trauma die Rede. Aus diesem Grund wurde er in der Klinik von Cremona am Sonntag auch in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt.

Nach Informationen des Team kommuniziert «AJ» nun bereits wieder mit dem Klinik-Personal, den Teammitgliedern und Familienangehörigen sowohl in seiner Muttersprache als auch auf Englisch. Zudem kann sich Jasikonis selbstständig bewegen und verspürt auch keinerlei Schmerzen oder körperliche Einschränkungen.

Das schlimmste scheint für den groß gewachsenen Sandspezialisten somit überstanden. Demnächst soll mit der Rehabilitation begonnen werden. Viele Top-Asse der Motocross-Szene hatten in den vergangenen Tagen dem beliebten Litauer Genesungswünsche ausgerichtet.