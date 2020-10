Yamaha-Ass Jeremy Seewer (3.): «Lommel war brutal»

Als GP-Dritter und bester Yamaha-Pilot zeigte Jeremy Seewer am dritten MXGP-Wochenende in Lommel eine starke Leistung. Der Schweizer kann die Vizeweltmeisterschaft erreichen.

Für Yamaha war der dritte MXGP-Event in Lommel großartig. Hinter GP-Sieger Tim Gajser (Honda) und Romain Febvre (Kawasaki) wurde Jeremy Seewer als Dritter bester der drei Werkspiloten, Gautier Paulin (4.) und Arnaud Tonus (6.) kamen unter die Top-6 und rundeten das gute Wochenende für den Hersteller mit den drei gekreuzten Stimmgabeln im Logo ab.

Der 26-jährige Seewer holte im ersten Rennen Platz 4 und stieg im zweiten Lauf als Dritter auf das Podium. Zusammen brachte das dem Bülacher auch in der GP-Wertung auf Platz 3 – dabei ist die belgische Piste nicht der Favorit des Yamaha-Piloten, vor allem nicht im Regen.

«Nach der anstrengenden Woche in Lommel war es gut, wieder auf dem Podium zu stehen. Es war wirklich brutal da draußen – der Regen, das Wetter an sich, die Strecke und mit drei GPs hintereinander. Lommel war sehr schwierig», sagte Seewer am Sonntagabend. «Ich war froh, dass ich mit zwei soliden Rennen und ohne große Fehler wieder auf dem Podium zu stehen. Jetzt freue ich mich auf die nächsten drei GPs in Arco di Trento. Das ist eher meine Art von Strecke, also können uns noch einige positive Rennen bevorstehen.»

Als WM-Dritter mit 499 Punkten hat Seewer nur noch zehn Punkte Rückstand auf den am Sonntag schwächelnden Tony Cairoli (Red Bull KTM).

Ergebnis MXGP Lommel 3, Lauf 1:

1. Tim Gajser (SLO), Honda

2. Romain Febvre (FRA), Kawasaki

3. Antonio Cairoli (ITA), KTM

4. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha

5. Gautier Paulin (FRA), Yamaha

6. Brian Bogers (NED), KTM

7. Jordi Tixier (FRA), KTM

8. Arnaud Tonus (SUI), Yamaha

9. Jeremy van Horebeek (BEL), Honda

10. Clement Desalle (BEL), Kawasaki

11. Nathan Watson (GBR), Honda

12. Petar Petrov (BUL), KTM

13. Calvin Vlaanderen (NED), Yamaha

14. Ivo Monticelli (ITA), GasGas

15. Miko Potisek (FRA), Yamaha

16. Tanel Leok (EST), Husqvarna

17. Dylan Walsh (NZL), Honda

18. Evgeny Bobryshev (RUS), Husqvarna

19. Kay Ebben (NED), KTM

20. René Rannikko (FIN), Husqvarna

...

26. (DNF): Tom Koch (GER), KTM

...

DNS: Jorge Prado (ESP), KTM

DNS: Henry Jacobi (GER), Yamaha

DNS: Glenn Coldenhoff (NED), GasGas

DNS: Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna

DNS: Jeffrey Herlings (NED), KTM

Ergebnis MXGP Lommel 3, Lauf 2:

1. Tim Gajser (SLO), Honda

2. Romain Febvre (FRA), Kawasaki

3. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha

4. Gautier Paulin (FRA), Yamaha

5. Arnaud Tonus (SUI), Yamaha

6. Clement Desalle (BEL), Kawasaki

7. Brian Bogers (NED), KTM

8. Brent van Doninck (BEL), Husqvarna

9. Jordi Tixier (FRA), KTM

10. Antonio Cairoli (ITA), KTM

11. Evgeny Bobryshev (RUS), Husqvarna

12. Dylan Walsh (NZL), Honda

13. Calvin Vlaanderen (NED), Yamaha

14. Freek van der Vilst (NED), KTM

15. Jeremy van Horebeek (BEL), Honda

16. Tanel Leok (EST), Husqvarna

17. Ivo Monticelli (ITA), GasGas

18. Valentin Guillod (SUI), Honda

19. Adam Sterry (GBR), KTM

20. Petar Petrov (BUL), KTM

...

24. Tom Koch (GER), KTM

...

DNS: Jorge Prado (ESP), KTM

DNS: Henry Jacobi (GER), Yamaha

DNS: Glenn Coldenhoff (NED), GasGas

DNS: Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna

DNS: Jeffrey Herlings (NED), KTM

Grand-Prix-Wertung:

1. Tim Gajser (1-1)

2. Romain Febvre (2-2)

3. Jeremy Seewer (4-3)

WM-Stand nach WM-Lauf 15 von 18:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 583

2. Antonio Cairoli (ITA), KTM, 509, (-74)

3. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha, 499, (-84)

4. Jorge Prado (ESP), KTM, 476, (-107)

5. Romain Febvre (FRA), Kawasaki, 465, (-118)

6. Gautier Paulin (FRA), Yamaha, 403, (-180)

7. Glenn Coldenhoff (NED), GasGas, 375, (-208)

8. Clement Desalle (BEL), Kawasaki, 362, (-221)

9. Jeremy van Horebeek (BEL), Honda, 289, (-294)

10. Jeffrey Herlings (NED), 263, (-320)

...

17. Henry Jacobi (GER), Yamaha, 134, (-449)

...

41. Tom Koch (GER), KTM, 9, (-574)