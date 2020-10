KTM-Desaster in Lommel: Tony Cairoli nur GP-Fünfter

Nach dem dritten Event der Motocross-WM MXGP 2020 im belgischen Lommel läuft alles auf einen WM-Triumph von Honda-Star Tim Gajser hinaus. Der WM-Zweite Tony Cairoli wurde als bester KTM-Pilot nur GP-Fünfter.

Jeffrey Herlings hat die MXGP 2020 verletzungsbedingt vorzeitig beendet und Jorge Prado fehlte nach einem positiven Corona-Test beim dritten Event in Lommel. Von drei Red Bull KTM-Werkspiloten war somit nur Tony Cairoli am vergangenen Wochenende in Lommel am Start.

Aber auch die Motocross-Legende konnte beim dritten Event auf der belgischen Piste nichts ausrichten. Nach Platz 3 im ersten Rennen – mit 39 sec Rückstand – wurde der Sizilianer im zweiten Lauf nur Zehnter – Cairoli lag nach zwei Stürzen zeitweise sogar nur auf Platz 20! Als Fünfter der GP-Wertung büßte der 35-Jährige weitere 19 Punkte auf den WM-Leader aus Slowenien ein.

Der KTM-Pilot weiß, dass seine Titelchancen bei 74 Punkte Rückstand auf Gajser kaum mehr vorhanden sind. «Ein schlechter Tag heute», stöhnte Cairoli. Die beiden Stürze im zweiten Rennen haben nicht geholfen – und im ersten Moto hatte ich nicht den Speed, um weiter vorne mitzufahren. Die Woche in Lommel war nicht wirklich zufriedenstellend.»

Mit drei Veranstaltungen in Pietramurata geht die MXGP 2020 zu Ende. Bei seinen Heimrennen will der Italiener versuchen, sich aus dem Tief zu fahren. «Wir müssen uns neu sortieren und uns in Italien nicht unter Druck setzen», sagte Cairoli. «Wir sollten die Rennen genießen und die Saison auf die beste Art und Weise beenden. Ich hoffe, Jorge wird bald gesund.»

Ergebnis MXGP Lommel 3, Lauf 1:

1. Tim Gajser (SLO), Honda

2. Romain Febvre (FRA), Kawasaki

3. Antonio Cairoli (ITA), KTM

4. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha

5. Gautier Paulin (FRA), Yamaha

6. Brian Bogers (NED), KTM

7. Jordi Tixier (FRA), KTM

8. Arnaud Tonus (SUI), Yamaha

9. Jeremy van Horebeek (BEL), Honda

10. Clement Desalle (BEL), Kawasaki

11. Nathan Watson (GBR), Honda

12. Petar Petrov (BUL), KTM

13. Calvin Vlaanderen (NED), Yamaha

14. Ivo Monticelli (ITA), GasGas

15. Miko Potisek (FRA), Yamaha

16. Tanel Leok (EST), Husqvarna

17. Dylan Walsh (NZL), Honda

18. Evgeny Bobryshev (RUS), Husqvarna

19. Kay Ebben (NED), KTM

20. René Rannikko (FIN), Husqvarna

...

26. (DNF): Tom Koch (GER), KTM

...

DNS: Jorge Prado (ESP), KTM

DNS: Henry Jacobi (GER), Yamaha

DNS: Glenn Coldenhoff (NED), GasGas

DNS: Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna

DNS: Jeffrey Herlings (NED), KTM

Ergebnis MXGP Lommel 3, Lauf 2:

1. Tim Gajser (SLO), Honda

2. Romain Febvre (FRA), Kawasaki

3. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha

4. Gautier Paulin (FRA), Yamaha

5. Arnaud Tonus (SUI), Yamaha

6. Clement Desalle (BEL), Kawasaki

7. Brian Bogers (NED), KTM

8. Brent van Doninck (BEL), Husqvarna

9. Jordi Tixier (FRA), KTM

10. Antonio Cairoli (ITA), KTM

11. Evgeny Bobryshev (RUS), Husqvarna

12. Dylan Walsh (NZL), Honda

13. Calvin Vlaanderen (NED), Yamaha

14. Freek van der Vilst (NED), KTM

15. Jeremy van Horebeek (BEL), Honda

16. Tanel Leok (EST), Husqvarna

17. Ivo Monticelli (ITA), GasGas

18. Valentin Guillod (SUI), Honda

19. Adam Sterry (GBR), KTM

20. Petar Petrov (BUL), KTM

...

24. Tom Koch (GER), KTM

...

DNS: Jorge Prado (ESP), KTM

DNS: Henry Jacobi (GER), Yamaha

DNS: Glenn Coldenhoff (NED), GasGas

DNS: Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna

DNS: Jeffrey Herlings (NED), KTM

Grand-Prix-Wertung:

1. Tim Gajser (1-1)

2. Romain Febvre (2-2)

3. Jeremy Seewer (4-3)

WM-Stand nach WM-Lauf 15 von 18:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 583

2. Antonio Cairoli (ITA), KTM, 509, (-74)

3. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha, 499, (-84)

4. Jorge Prado (ESP), KTM, 476, (-107)

5. Romain Febvre (FRA), Kawasaki, 465, (-118)

6. Gautier Paulin (FRA), Yamaha, 403, (-180)

7. Glenn Coldenhoff (NED), GasGas, 375, (-208)

8. Clement Desalle (BEL), Kawasaki, 362, (-221)

9. Jeremy van Horebeek (BEL), Honda, 289, (-294)

10. Jeffrey Herlings (NED), 263, (-320)

...

17. Henry Jacobi (GER), Yamaha, 134, (-449)

...

41. Tom Koch (GER), KTM, 9, (-574)