Eurosport: Motocross bleibt fixer Bestandteil

Der pan-europäische Sportsender Eurosport hat sich mit MXGP-Vermarkter Infront Moto Racing auf die weitere Zusammenarbeit geeinigt – die Dauer der Vereinbarung erstreckt sich bis 2022.

Die Motocross-Fans im deutschen Sprachraum können sich freuen. Die Events der Motocross-WM mit den Klassen MXGP und MX2 werden auch künftig weiter auf Eurosport zu sehen sein. Eurosport und MXGP-Vermarkter Infront Moto Racing haben den Vertrag um zwei weitere Jahre bis 2022 verlängert. Im Rahmen der Vereinbarung sollen alle Rennen auf Eurosport 2 gezeigt werden.

Aktuell führt Tim Gajser (Team HRC) vor den drei Final-Events die Gesamtwertung in der MXGP-Klasse an. In der MX2-Klasse liegt der Franzose Tom Vialle (Red Bull KTM Factory Racing) in Führung. Eurosport überträgt den Saisonendspurt – wie zuletzt in den meisten Fällen – auf dem Bezahl-Kanal von Eurosport 2. Zudem sind die Rennen bei Eurosport mit Joyn PLUS+ zu sehen.

Das Final-Triple der Motocross-WM findet in Arco am Sonntag, dem 1. November, sowie am Mittwoch (4. November) und erneut am Sonntag (8. November) statt. Die Motorsport-Berichterstattung ist im Programm von Eurosport fixer und wichtiger Bestandteil des Programm-Portfolios.

Eurosport hält zudem die Rechte an den 24h von Le Mans oder der Superbike-WM. Zur Erinnerung: Eurosport Events ist ein Eventmanagement-Unternehmen der Eurosport Group, vermarktet seit 2015 die FIM Langstrecken-Weltmeisterschaft und hat Anfang Oktober auch eine langfristige Partnerschaft mit der FIM zur weltweiten Vermarktung der FIM Speedway Events in den nächsten zehn Jahren geschlossen.