Trentino-Grand-Prix nun doch ohne Zuschauer

Die letzten 3 WM-Läufe des Jahres 2020 in Trentino müssen coronabedingt ebenfalls ohne Zuschauerpräsenz ausgetragen werden. Die Kosten für bereits erworbene Eintrittskarten werden zurückerstattet.

In der kommenden Woche findet in Pietramurata das letzte 'triple header'-Event des Jahres statt. Alle 3 Veranstaltungen werden im Gegensatz zu ursprünglichen Plänen ohne Zuschauerpräsenz ausgetragen. Italien ist eines der am härtesten von der Corona-Pandemie betroffen Länder Europas. Die Zahl der Infektionen steigt nach einem Rückgang in den Sommermonaten nun wieder sprunghaft an. Das Robert-Koch-Institut hat die Provinz Bozen-Südtirol deshalb zum Corona-Risikogebiet erklärt.

Wer bereits Tickets für die bevorstehenden Grand-Prix-Rennen in Pietramurata gekauft hat, erhält in den nächsten Tagen von Serienvermarkter Infront Moto Racing eine Nachricht über eine Kostenrückerstattung.