Tony Cairoli (Red Bull KTM): «Es war wie früher»

Der erste von drei Events in Trentino endete mit dem 92. GP-Sieg von Tony Cairoli. Trotzdem hat der Red Bull KTM-Star nur noch theoretische Chancen auf den Titel.

Die Motocross-WM MXGP befindet sich auf der Zielgeraden. Der Triple-Event in Pietramurata bildet den Abschluss der Saison 2020. Das erste Meeting am vergangenen Wochenende gewann Lokalmatador Tony Cairoli. Zwei zweite Plätze reichten dem Red Bull KTM-Piloten für seinen dritten GP-Sieg der Saison – zuletzt hatte der Sizilianer den GP von Emilia Romagna gewonnen. Insgesamt steht der 35-Jährige bei beeindruckenden 92 GP-Siegen.

Cairoli fuhr im Zeittraining die viertschnellste Zeit und kam im ersten Lauf als Zweiter aus den ersten Kurven. Nur WM-Leader Tim Gajser (Honda) war für den KTM-Star unerreichbar. Im zweiten Rennen gelang dem Italiener der erste Holeshot des Jahres; am Ende musste er sich nur Clement Desalle (Kawasaki) unterordnen.



«Ich freue mich über den Gesamtsieg. Es war großartig, im zweiten Lauf mit Clement zu kämpfen. Es war wie früher, als wir beide um den Titel kämpften», erinnerte sich Cairoli. «Siege in Italien sind immer klasse, ohne Publikum ist es aber nicht dasselbe. Vielen Dank an alle, die von zu Hause aus unterstützt haben.»

In der Gesamtwertung konnte Cairoli aber nur einen Punkt auf Gajser aufholen und liegt 73 Punkte hinter dem Slowener. Bei nur noch zwei ausstehenden Meetings braucht Gajser im ersten Rennen beim Pietramurata-GP nur noch zwei Punkte, um die Meisterschaft zu gewinnen. Cairoli weiß, dass seine Chancen nahe null stehen.



«Wir werden in den restlichen Rennen einfach versuchen, unser Bestes zu geben», meinte die MX-Legende. «Tim hat einen großen Vorsprung. Wir werden die letzten beiden Meetings genießen und einfach schauen, was dabei herauskommt.»

Ergebnis MXGP Trentino 1, Lauf 1:

1. Tim Gajser (SLO), Honda

2. Antonio Cairoli (ITA), KTM

3. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha

4. Gautier Paulin (FRA), Yamaha

5. Arnaud Tonus (SUI), Yamaha

6. Clement Desalle (BEL), Kawasaki

7. Alessandro Lupino (ITA), Yamaha

8. Jordi Tixier (FRA), KTM

9. Ivo Monticelli (ITA), GasGas

10. Valentin Guillod (SUI), Honda

...

23. Tom Koch (GER), KTM

Ergebnis MXGP Trentino 1, Lauf 2:

1. Clement Desalle (BEL), Kawasaki

2. Tony Cairoli (ITA), KTM

3. Gautier Paulin (FRA), Yamaha

4. Tim Gajser (SLO), Honda

5. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha

6. Romain Febvre (FRA), Kawasaki

7. Alessandro Lupino (ITA), Yamaha

8. Ivo Monticelli (ITA), GasGas

9. Brian Bogers (NED), KTM

10. Brent van Doninck (BEL), Yamaha

...

22. Tom Koch (GER), KTM

Grand-Prix-Ergebnis:

1. Antonio Cairoli (2-2)

2. Tim Gajser (1-4)

3. Clement Desalle (6-1)

WM-Stand nach WM-Lauf 16 von 18:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 626

2. Tony Cairoli (ITA), KTM, 553, (-73)

3. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha, 535, (-91)

4. Romain Febvre (FRA), Kawasaki, 487, (-139)

5. Jorge Prado (ESP), KTM, 476, (-150)

6. Gautier Paulin (FRA), Yamaha, 441, (-185)

7. Clement Desalle (BEL), Kawasaki, 402, (-224)

8. Glenn Coldenhoff (NED), GasGas, 375, (-251)

9. Jeremy van Horebeek (BEL), Honda, 307, (-319)

10. Jeffrey Herlings (NED), 263, (-363)

...

18. Henry Jacobi (GER), Yamaha, 134, (-492)

42. Tom Koch (GER), KTM, 9, (-617)