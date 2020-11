Trentino 1: Antonio Cairoli (KTM) gewinnt Grand-Prix

Mit einem 2-2-Ergebnis gewann Antonio Cairoli (KTM) den Grand Prix of Pietramurata. Clement Desalle (Kawasaki) gewann den zweiten Lauf und beendete damit kurz vor seinem Rücktritt eine lange Durststrecke.

Zweiter MXGP-Lauf von Trentino 1: Mit einem 2-2-Ergebnis gewann Antonio Cairoli (Red Bull KTM) den Großen Preis von Pietramurata vor Tim Gajser (Honda) und Clement Desalle (Kawasaki).

Nach Bekanntgabe seines Rücktritts schien Clement Desalle wieder befreit und locker fahren zu können. Desalles letzter Laufsieg war übrigens am 1. Mai 2018 in Russland.

Antonio Cairoli gewann in Pietramurata seinen ersten 'holeshot' und kämpfte während des gesamten Rennens mit Desalle um die Führung. 'MX Panda' blieb cool und fehlerfrei und wehrte alle Angriffe Cairolis erfolgreich ab.

«Das war ja wie vor 10 Jahren», meinte Grand-Prix-Sieger Cairoli auf dem Podium, der auch der erste Gratulant des Laufsiegers war. In der WM-Tabelle verbesserte sich der Belgier auf Rang 7. «Ich möchte Clement zu seinem Laufsieg und zu seiner Karriere gratulieren. Es ist schade, dass er nächstes Jahr nicht mehr dabei sein wird.»

In der WM ergibt sich eine sehr spezielle Konstellation: Sowohl in der MX2-Klasse als auch in der MXGP verloren die jeweils WM-Führenden genau einen Punkt. In beiden Klassen betrug der Vorsprung 74 Punkte und er beträgt nach Trentino 1 genau 73 Punkte.

In beiden Klassen könnte die Titelentscheidung bereits am kommenden Mittwoch fallen.

Alle Einzelheiten vom zweiten MXGP-Lauf von Trentino 1 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Antonio Cairoli gewinnt den Start vor Jeremy Seewer und Clement Desalle. Seewer geht in Führung. Desalle quetscht sich in der ersten Runde an Cairoli vorbei.



Noch 29 Min:

Führungswechsel! Seewer stürzt in Führung liegend und überlässt Desalle die Führung.



Noch 28 Min:

Desalle führt vor Cairoli, Paulin, Seewer, Lupino, Walsh und Gajser.



Noch 25 Min:

Gajser springt an Walsh vorbei auf P6.



Noch 22 Min:

Desalle wehrt den ersten Angriff von Cairoli ab.



Noch 21 Min:

Gajser geht an Lupino vorbei auf P5.



Noch 19 Min:

Gajser hat Seewer auf Rang 4 in Schlagdistanz.



Noch 17 Min:

Seewer wehrt die Angriffe Gajsers erfolgreich ab. Seewer kommt näher an Paulin auf P3 heran.



Noch 10 Min:

Desalle kann sich an der Spitze etwas absetzen. Sein Vorsprung beträgt jetzt 2,5 Sekunden.



Noch 5 Min:

Cairoli markiert die schnellste Rennrunde.



Noch 4 Min:

Gajser quetscht sich an Seewer vorbei auf Rang 4.



Noch 2 Min:

Paulin muss sich nun auf Rang 3 gegen Gajser zur Wehr setzen.



Noch 2 Runden:

Cairoli rangiert weiterhin an Desalles Hinterrad.



Letzte Runde:

Clement Desalle gewinnt den zweiten Lauf vor Tony Cairoli und Gautier Paulin. Cairoli gewinnt den Grand-Prix.

Ergebnis MXGP Trentino 1, Lauf 2:

1. Clement Desalle (BEL), Kawasaki

2. Antonio Cairoli (ITA), KTM

3. Gautier Paulin (FRA), Yamaha

4. Tim Gajser (SLO), Honda

5. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha

6. Romain Febvre (FRA), Kawasaki

7. Alessandro Lupino (ITA), Yamaha

8. Ivo Monticelli (ITA), GasGas

9. Brian Bogers (NED), KTM

10. Brent van Doninck (BEL), Yamaha

11. Jeremy van Horebeek (BEL), Honda

12. Jordi Tixier (FRA), KTM

13. Arnaud Tonus (SUI), Yamaha

14. Zachary Pichon (FRA), Honda

15. Michele Cervellin (ITA), Yamaha

16. Tanel Leok (EST), Husqvarna

17. Petar Petrov (BUL), KTM

18. Adam Sterry (GBR), KTM

19. Valentin Guillod (SUI), Honda

20. José Butron (ESP), KTM

21. Benoit Paturel (FRA), Honda

22. Tom Koch (GER), KTM

...

DNS: Calvin Vlaanderen (NED), Yamaha

DNS: Jorge Prado (ESP), KTM

DNS: Henry Jacobi (GER), Yamaha

DNS: Glenn Coldenhoff (NED), GasGas

DNS: Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna

DNS: Jeffrey Herlings (NED), KTM

Grand-Prix-Ergebnis:



1. Antonio Cairoli (2-2)

2. Tim Gajser (1-4)

3. Clement Desalle (6-1)

WM-Stand nach WM-Lauf 16 von 18:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 626

2. Antonio Cairoli (ITA), KTM, 553, (-73)

3. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha, 535, (-91)

4. Romain Febvre (FRA), Kawasaki, 487, (-139)

5. Jorge Prado (ESP), KTM, 476, (-150)

6. Gautier Paulin (FRA), Yamaha, 441, (-185)

7. Clement Desalle (BEL), Kawasaki, 402, (-224)

8. Glenn Coldenhoff (NED), GasGas, 375, (-251)

9. Jeremy van Horebeek (BEL), Honda, 307, (-319)

10. Jeffrey Herlings (NED), 263, (-363)

...

18. Henry Jacobi (GER), Yamaha, 134, (-492)

...

42. Tom Koch (GER), KTM, 9, (-617)