David Luongo (Infront) zum MXGP-Auftakt 2021 in Oman

In der vergangenen Woche legten FIM und Infront Moto Racing den provisorischen Kalender für die Motocross-WM 2021 vor – mit Saisonauftakt in Oman im Mittleren Osten.

Die MXGP-WM wird laut provisorischem Kalender 2021 erstmals seit 2016 in den Mittleren Osten zurückkehren: Der Grand Prix von Oman ist einer von vier neuen Schauplätzen, die für nächstes Jahr geplant sind. Viel hängt aber von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie ab. Promoter Infront Moto Racing hat den Saisonstart schon um einen Monat nach hinten verschoben: Der Trip nach Oman ist für den 3. April 2021 geplant.

«Die Gespräche liefen schon seit ein paar Monaten. Es ist ein fantastisches Gefühl, jetzt zum Abschluss gekommen zu sein», freute sich Infront-CEO David Luongo. «Der Grand Prix wird von den nationalen Sportbehörden und einem lokalen Promoter unterstützt. Der Grand Prix wird im Großraum Maskat stattfinden und direkt erreichbar sein. Oman ist ein wundervolles Land mit einer langen Geschichte und wunderschönen Landschaften. Wir können den Saisonauftakt kaum erwarten.»

Zur Lage der GP-Strecke ist wenig bekannt, aber Maskat verfügt aktuell über eine Motocross-Strecke neben dem «Muscat International Airport» und nur einige wenige Kilometer östlich des Stadtzentrums. Die Motocross-WM machte zuletzt von 2013 bis 2016 im Mittleren Osten Halt, als der Katar-GP auf der Anlage des Losail International Circuit ausgetragen wurde.

Oman liegt südwestlich von Katar, Dubai und Abu Dhabi. «Oman ist im Mittleren Osten eines der proaktivsten Länder im Hinblick auf den Motorsport, mit vielen Rallye-, Auto- und Bike-Touren in der Wüste, an der Küste oder in den Bergen», betonte Luongo. «Wir bringen die MXGP-WM in ein neues Land, wo die Fans eine Leidenschaft für Motorsport haben.»

In Losail wurde Temperatur-bedingt noch unter Flutlicht gefahren, laut Luongo ist das in Oman nicht vorgesehen: «Es wird ein Zwei-Tages-Format am Freitag und Samstag. Wir haben nicht geplant, es als Nachtrennen auszutragen.»

Die Motorsport-Events in Katar, von der MotoGP- über MXGP bis zur Superbike-WM, zogen bisher wenig Zuschauer an. Nach Auslaufen des Vertrags zwischen dem katarischen Motorsportverband QMMF und Promoter Infront Moto Racing (damals noch Youthstream) verfiel die eigens gebaute Motocross-Strecke. Danach wurde die MXGP-WM mit Kuwait (GP-Track-Designer Greg Atkins baute kürzlich eine Strecke im neuen Motor City Circuit) und jetzt Oman in Verbindung gebracht. Luongo schließt aber auch eine Rückkehr nach Losail in Zukunft nicht aus: «Wir haben noch immer ein gutes Verhältnis zum QMMF und Losail, sag niemals nie.»

Provisorischer WM-Kalender 2021, Stand 11.11.2020:

03. April - Oman, Barka, MXGP, MX2

25. April - ITA, tba, MXGP, MX2, WMX, EMX125

09. Mai - POR, Agueda, MXGP, MX2, EMX125

23. Mai - NED, Oss, MXGP, MX2, EMXOPEN

30. Mai - GER, Teutschenthal, MXGP, MX2, EMX125, EMX250

13. Juni - RUS, Orlyonok, MXGP, MX2, EMX250, EMXOPEN

20. Juni - LAT, Kegums, MXGP, MX2, EMX250, EMXOPEN

04. Juli - Indonesien, Jakarta, MXGP, MX2,

11. Juli - Indonesien, Semarang, MXGP, MX2

25. Juli - CZE, Loket, MXGP, MX2, WMX, EMX85, EMX65

01. August - BEL, Lommel, MXGP, MX2, WMX, EMX250, EMX2t

08. August - SWE, Uddevalla, MXGP, MX2, EMX125, EMX250

22. August - FIN, Iitti-Kymi-Ring, MXGP, MX2,EMX125, EMX250

29. August - RUS, St. Petersburg, MXGP, MX2, EMX125, EMX250

12. September - TUR, Afyonkarahisar, MXGP, MX2, WMX, EMXOPEN, EMX2t

19. September - China, tba, MXGP, MX2

10. Oktober - FRA, St Jean d'Angély, MXGP, MX2, EMX125, EMX250

17. Oktober - ESP, Xanadu, MXGP, MX2, WMX, EMX125

31. Oktober - tba, MXGP, MX2, EMXOPEN, EMX2t

14. November - Argentinien, Neuquen, MXGP, MX2



Motocross der Nationen 2021:

26. September - ITA, Imola