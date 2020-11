Provisorischer WM-Kalender für 2021

Im heute von FIM und Serienvermarkter vorgelegten Kalender gibt es noch einige Leerstellen. Die WM soll nach derzeitigem Plan in 20 Läufen ausgetragen werden. Der Deutschland-Grand-Prix ist am 30. Mai geplant.

Wegen der corona-bedingten Verzögerung der WM-Läufe in diesem Jahr beginnt die WM 2021 erst im April. Im kommenden Jahr sind insgesamt 20 WM-Läufe geplant. Neu dazugekommen ist der WM-Lauf in Oman auf der arabischen Halbinsel sowie der Kurs 'Igora Drive' in der Nähe von St. Petersburg. In Finnland soll ein WM-Lauf auf dem Iitti-Kymi-Ring ausgetragen werden, der schon dieses Jahr als Premiere im Kalender stand, aber wegen der COVID-19-Pandemie abgesagt wurde. Mit Oss kommt in den Niederlanden ein neuer Veranstalter zum Zuge als Ersatz für den bisherigen WM-Standort Valkenswaard, der nicht mehr im neuen Kalender erscheint.

Der Grand-Prix of Germany im Talkessel von Teutschenthal ist am 30. Mai geplant. In Indonesien sollen in Jakarta und Semarang gleich zwei WM-Läufe stattfinden. Das Motocross der Nationen ist für den 26. September in Imola geplant. Zu diesem Zeitpunkt ist die Einzel-WM noch in vollem Gange. Die Weltmeisterschaft 2021 soll am 14. November in Argentinien enden.

Dieser Kalender ist provisorisch und nicht vollständig. In den nächsten Wochen werden Ergänzungen bzw. weitere Updates erwartet.

Provisorischer WM-Kalender 2021, Stand 11.11.2020:

3. April - Oman, Barka, MXGP, MX2

25. April - ITA, tba, MXGP, MX2, WMX, EMX125

9. Mai - POR, Agueda, MXGP, MX2, EMX125

23. Mai - NED, Oss, MXGP, MX2, EMXOPEN

30. Mai - GER, Teutschenthal, MXGP, MX2, EMX125, EMX250

13. Juni - RUS, Orlyonok, MXGP, MX2, EMX250, EMXOPEN

20. Juni - LAT, Kegums, MXGP, MX2, EMX250, EMXOPEN

4. Juli - Indonesien, Jakarta, MXGP, MX2,

11. Juli - Indonesien, Semarang, MXGP, MX2

25. Juli - CZE, Loket, MXGP, MX2, WMX, EMX85, EMX65

1. August - BEL, Lommel, MXGP, MX2, WMX, EMX250, EMX2t

8. August - SWE, Uddevalla, MXGP, MX2, EMX125, EMX250

22. August - FIN, Iitti-Kymi-Ring, MXGP, MX2,EMX125, EMX250

29. August - RUS, St. Petersburg, MXGP, MX2, EMX125, EMX250

12. September - TUR, Afyonkarahisar, MXGP, MX2, WMX, EMXOPEN, EMX2t

19. September - China, tba, MXGP, MX2

10. Oktober - FRA, St Jean d'Angély, MXGP, MX2, EMX125, EMX250

17. Oktober - ESP, Xanadu, MXGP, MX2, WMX, EMX125

31. Oktober - tba, MXGP, MX2, EMXOPEN, EMX2t

14. November - Argentinien, Neuquen, MXGP, MX2

Motocross der Nationen 2021:

26. September - ITA, Imola