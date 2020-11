Weltmeister Tim Gajser: Neue Fan-Produkte

Motocross-MXGP-Weltmeister Tim Gajser hat nach dem Gewinn seines vierten WM-Titels auch für die Fans ein Highlight zu bieten.

Tim Gajser hat mit einem sensationellen Saisonende seinen vierten Weltmeister-Titel eingefahren. Für den Slowenen ist es bereits die dritte WM-Krone in der Klasse MXGP. Gajser ist seit wenigen Tagen auch der erfolgreichste Honda-Fahrer der Geschichte im Motocross-Sport.

Auch hinter den Kulissen tut sich beim 24-jährigen im Moment einiges. Vergangene Woche testete Gajser bereits eine Version der 2021er-HRC-450er-Honda auf der Strecke von Mantua.

Nun hat der beliebte Slowene auch noch seine Homepage und den darin enthaltenen Gajser-Fanshop «GT243» komplett runderneuert. Die Seite ist seit Freitag online.

Auf der Homepage www.tiga243.com gibt es dazu sämtliche Informationen. Die Mechandising-Artikel für die Fans enthalten mehrere neue Farbkombinationen. Die Farben gelb und rot sind nicht mehr dominierend. Es werden bei den Shirts unter anderem drei Farbkombinationen jeweils mit dem 243-Emblem angeboten.

Auch Kindergrößen sind im Tiga243-Online-Shop erhältlich. Goodys wie Trinkflaschen werden im Gajser-Fanshop ebenfalls angeboten. Hier prangt in verschiedenen Farben der Spruch «Train hard, harder, even harder to reach.»

Wie bei Tony Cairoli ist der Gajser-Shop auch oft an jenen Grand Prix an der Strecke vertreten, die nahe an seiner slowenischen Heimat liegen.