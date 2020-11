Tim Gajser und Tony Cairoli: Enormer Respekt

Die beiden Motocross-Superstars Tony Cairoli und Tim Gajser ließen die ungewöhnliche Corona-Saison mit sehr starken und offenen Statements ausklingen.

Trotz aller Rivalität zeigen manche Top-Stars in der Rennszene immer wieder beachtliche und ehrliche Respektsbekundungen. Dies ist auch der Fall bei den Motocross-Helden Tim Gajser und Tony Cairoli.

Gajser (24) sicherte sich in der abgelaufenen Corona-Saison seinen dritten Titel in der MXGP-Klasse, es war seine insgesamt vierte WM-Krone. Red Bull-KTM-Star Cairoli (35) musste die Jagd nach seinem ersehnten zehnten WM-Titel wegen Knieproblemen im Finish abschreiben, war aber dennoch immer wieder für Laufsiege gut.

Gajser sieht Cairoli immer noch als eine Art Kindheitsidol, daher rührt auch sein tiefer Respekt für den Italiener. «Tony ist mit 35 Jahren immer noch an der Spitze dieses Sports mit dabei. Er ist einfach ein echter Champion», stellt Gajser fest. Die beiden Kontrahenten klatschen auch nach jedem Rennen unmittelbar nach der Zielflagge ab, egal wie heftig der Fight davor auf der Piste war.

Auch Cairoli respektiert Gajser, der aus einfachen Verhältnissen kommt, wie kaum einen anderen Fahrer im Feld der MXGP-Gladiatoren. «Ich bin happy, ich habe meine 14. WM-Saison in der Gesamtwertung auf dem Podium beendet. Tim war sehr schwer zu schlagen in diesem Jahr, speziell in der Endphase der Saison war er sehr stark», anerkennt Cairoli, der seinen Vize-Titel am letzten Rennwochenende noch an den Schweizer Jeremy Seewer (Yamaha) verlor.

