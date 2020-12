Tony Cairoli verlost persönliches Trainingsmotorrad

Italiens Motocross-Ikone Antonio Cairoli bietet im Rahmen eines Gewinnspiels seiner Bekleidungsmarke «RACR» eine ganz besondere KTM als Gewinn an.

Motocross-Superstar Antonio Cairoli (35) könnte bei einem seiner vielen Fans für ein ganz besonderes Weihnachtsfest sorgen. Der neunfache Motocross-Weltmeister aus dem Red Bull KTM Team verlost eine Zweitakter KTM 250 SX des Jahrganges 2019. Es handelt sich dabei um eines seiner persönlichen Trainingsmotorräder, mit dem Cairoli zu Hause trainiert und nach Verletzungsproblemen seine Form wieder aufgebaut hat.

Das Cross-Motorrad aus dem Hause seines Arbeitgebers KTM verfügt über einen ganz speziellen Look. Die Plastikteile an der Seite sind in weißer Grundfarbe gehalten. Darauf zu sehen ist das RACR-Logo. Zudem prangt die Startnummer 222 auf dem Motorrad. Bei der Marke RACR handelt es sich um den Namen des Bekleidungs-Unternehmens von Tony Cairoli, das hauptsächlich von Cairolis Frau Jill geführt wird.

Verkauft werden bei RACR vor allem stylische Accessoires wie Kappen, T-Shirts und Hoodies. Motocross-Fans, die das Bike in RACR-Design gewinnen wollen, müssen den Profilen von Cairoli und RACR auf Instagram folgen. Dazu sollten auf der Homepage von RACR Produkte aus der Reihe der Weihnachtsgeschenke ausgewählt und bestellt werden.

Achtung: Jeder, der eine Bestellung in der Höhe von 450 Euro aufgibt, ist automatisch bei der Verlosung des Motocross-Motorrades dabei. Der Gewinner des sogenannten «RACR-Contests» wird von Cairoli am Heiligen Abend persönlich bekanntgegeben.